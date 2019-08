Σιβηρία: Επικίνδυνο για την υγεία το σύννεφο καπνού από τις φωτιές

Προς το χειρότερο τείνουν οι πυρκαγιές στη Σιβηρία καθώς έχουν δημιουργήσει ένα σύννεφο καπνού που εκτείνεται σε 4,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα πάνω από την κεντρική βόρεια Ασία με τους ρύπους που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα να δημιουργούν ένα τοξικό νέφος, πολύ επικίνδυνο για την υγεία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αυτό που συμβαίνει στον Αρκτικό κύκλο είναι το αποτέλεσμα ενός «πιο θερμού πλανήτη».

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι δασικές πυρκαγιές μαίνονται σε μια έκταση 30.000.000 στρεμμάτων. Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών έχει καταγράψει 50 εστίες φωτιάς, ενώ σύμφωνα με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εκτάκτων Αναγκών, τον Αλεξάντρ Τσουπριάνιν, η έκταση που μαίνονται οι πυρκαγιές εξακολουθεί προς το παρόν να επεκτείνεται.

Horrendous & overwhelming smoke in Siberia as more than five million acres burn. pic.twitter.com/CffXFv7NKg

Η Roskosmos (ρωσική υπηρεσία Διαστήματος) παρουσίασε στον ιστότοπο της μια δορυφορική φωτογραφία με τις δασικές πυρκαγιές στην Σιβηρία.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Ντμίτρι Μπουλγκάκοφ ξεκαθάρισε χθες ότι τα αεροσκάφη που μετέχουν στη διαδικασία της κατάσβεσης των πυρκαγιών, πραγματοποιούν πτήσεις κατά δυάδες, ενώ σήμερα τέσσερα αεροσκάφη μετά τις πτήσεις που θα πραγματοποιήσουν, θα προσγειωθούν στην πόλη Μπρατσκ για να συνεχίσουν από εκεί το έργο τους.

Σημειώνεται ότι όπως είχε ανακοινώσει από την NASA, ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στην Σιβηρία χθες είχε φθάσει στην Αλάσκα και στις δυτικές όχθες του Καναδά, όπου αναμείχθηκε με τον καπνό που προέρχεται από τις τοπικές δασικές πυρκαγιές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή να συμμετάσχει και ο στρατός στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών, λίγες ώρες αφότου τα ρωσικά μέσα μετέδιδαν ότι στην μάχη της κατάσβεσης μπήκαν και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών.

Ακόμη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δέχθηκε πρόταση από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη Σιβηρία, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν οι δύο ηγέτες.

In eastern #Russia, some 3 million hectares of forests are affected by wildfires. This video shows the scale of devastation across 10 regions in #Siberia:pic.twitter.com/9yXNlEsQdO