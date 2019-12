Μ. Τσαβούσογλου: «Πολιτικό σόου η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων»

«Πολιτικό σόου» χαρακτήρισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου την έγκριση που έδωσε η αμερικανική Γερουσία σε ψήφισμα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, σημειώνοντας πως «δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν έχει απολύτως καμία ισχύ».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως «αυτοί που χρησιμοποιούν την Ιστορία για πολιτικούς σκοπούς είναι δειλοί που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια».

#US Senate Resolution is nothing more than a political show. It is not legally binding and it has no validity whatsoever. Those who want to exploit history for political ends are cowards unwilling to face the truth.