«Ακατανόητη» η απόφαση της Πελόζι να αποχωρήσει από τη συνάντηση με Τραμπ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Στέφανι Γκρίσαμ σε δήλωσή της χαρακτήρισε την απόφαση της Δημοκρατικής προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι να αποχωρήσει από την χθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ως «ακατανόητη», ενώ «δεν προκάλεσε έκπληξη».

Η ίδια πρόσθεσε ότι μετά την “επιλογή” των Δημοκρατικών να “ορμήσουν έξω” από την συνάντηση, οι Ρεπουμπλικάνοι που παρέμειναν είχαν μία εποικοδομητική συνάντηση.

Η απόφαση του προέδρου Τραμπ για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων πριν την έναρξη των τουρκικών πολεμικών επιχειρήσεων την προηγούμενη εβδομάδα στα βόρεια της Συρίας, κατά των Κούρδων μαχητών που ήταν σύμμαχοι των ΗΠΑ κι έμειναν χωρίς προστασία, έχει βρεθεί στο επίκεντρο σκληρής κριτικής στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες και οι Κούρδοι μαχητές πολέμησαν μαζί κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους, ενώ χιλιάδες τζιχαντιστών παρέμειναν κρατούμενοι σε φυλακές υπό τον έλεγχο των Κούρδων στην Συρία.

Από πλευράς Δημοκρατικών η Νάνσι Πελόζι αποχωρώντας από την συνάντηση έκανε λόγο για νευρικό κλονισμό που υπέστη ο Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Προσεύχομαι για τον πρόεδρο συνεχώς… Νομίζω τώρα θα πρέπει να προσευχηθούμε και για την υγεία του – αυτό ήταν ένα σοβαρός κλονισμός από την πλευρά του προέδρου».

Ενδεικτικές είναι οι σε έντονο όσο και ειρωνικό ύφος αναρτήσεις των Τραμπ και Πελόζι στο twitter που ακολούθησαν της αποτυχημένης συνάντησης:

The Do Nothing Democrats, Pelosi and Schumer stormed out of the Cabinet Room! pic.twitter.com/hmP4FNhemv