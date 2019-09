Λαοθάλασσα στο Μόντρεαλ για την Γκρέτα Τούνμπεργκ

«Αλλάζουμε τον κόσμο», είπε χθες βράδυ (τοπική ώρα) η νεαρή Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ σε μαζική διαδήλωση στο Μόντρεαλ στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, σε μια νέα «παγκόσμια απεργία για το κλίμα».

«Είμαστε τουλάχιστον 500.000», είπε η νεαρή Τούνμπεργκ, στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της πολιτικής αδράνειας απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη. «Μπορείτε να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας!», είπε επευφημούμενη από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κινητοποίηση συγκέντρωσε σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους, γεγονός πρωτόγνωρο για το Κεμπέκ, ενώ ήταν μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν ποτέ στον Καναδά. Η αστυνομία δεν έδωσε επίσημη εκτίμηση, αλλά έκανε λόγο για μια «ιστορική» κινητοποίηση που κύλησε χωρίς σημαντικά απρόοπτα.

