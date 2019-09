Κρατικοποιήσεις σε νερό και ηλεκτρικό ετοιμάζουν οι Εργατικοί στη Βρετανία

Του Γιάννη Μαντζίκου

Την κρατικοποίηση του δικτύου του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζει το επιτελείο του αρχηγού των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν σύμφωνα με το στέλεχος του κόμματος Ρεμπέκα Λονγκ-Μπειλι.

Η Μπέιλι από το συνέδριο του κόμματος στο Μπράιτον είπε ότι οι Εργατικοί έχουν ήδη έτοιμα τα σχέδια νόμου προκειμένου να προχωρήσουν στην κρατικοποίηση του δικτύου του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας, αν γίνουν κυβέρνηση.

Μια τέτοια κίνηση όμως θα κόστιζε σύμφωνα με το φιλελεύθερο Center for Policy Studies περίπου 55 δις λίρες για την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας National Grid Plc και περίπου 100 δις λίρες για το δίκτυο του νερού. Ειδικοί εκφράζουν ήδη αμφιβολίες κατά πόσον θα μπορούσε μια κυβέρνηση των Εργατικών να "αντέξει'το κόστος να της κρατικοποίησης.

Το σχέδιο των Εργατικών για το νερό είχε αποκαλύψει ήδη από τα μέσα Αυγούστου, η εφημερίδα Financial Times.

