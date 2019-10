Κομισιόν: Οι ηγέτες της ΕΕ διαβουλεύονται το αίτημα παράτασης του Brexit

Ο πρόεδρος τους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, διαβουλεύεται με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για παράταση της διαδικασίας εξόδου της χώρας από την Ένωση έως την 31η Ιανουαρίου 2020, αναφέρει η εκπρόσωπος της Κομισιόν Μίνα Αντρέεβα, στην πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή αντίδραση μετά την ήττα Τζόνσον στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Σημειώνεται ότι οι βρετανοί βουλευτές ενέκριναν σήμερα τη συμφωνία του Μπόρις Τζόνσον με την ΕΕ αλλά όχι το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής των νόμων της, κάτι που καθιστά ουσιαστικά αδύνατο να τηρηθεί η προθεσμία εξόδου της Βρετανίας που είχε θέσει ο βρετανός πρωθυπουργός, στις 31 Οκτωβρίου.

Λίγο μετά την ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο, σε ανάρτησή της στο twitter, η κ. Αντρέεβα ανέφερε ότι: «Η Κομισιόν έλαβε υπόψη της το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και αναμένει από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να μας ενημερώσει σχετικά με τα επόμενα της βήματά της. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διαβουλεύεται με τους ηγέτες (της ΕΕ) το αίτημα του ΗΒ για παράταση (της διαδικασίας εξόδου) έως την 31η Ιανουαρίου 2020».

Υπενθυμίζεται ότι ο ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε αποστείλει τα μεσάνυχτα του Σαββάτου δυο επιστολές στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μια ανυπόγραφη με την οποία ζητούσε αναβολή του Brexit και μια άλλη στην οποία δήλωνε ότι δεν επιθυμεί αναβολή, μετά τη ματαίωση της προσπάθειάς του να περάσει τη συμφωνία για την αποχώρηση από την ΕΕ.

@EU_Commission takes note of tonight’s result and expects the U.K. government to inform us about the next steps. @eucopresident is consulting leaders on the UK’s request for an extension until 31 January 2020.