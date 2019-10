Καλιφόρνια: Εκρήξεις σε φεστιβάλ - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Τουλάχιστον 30 είναι ο αριθμός των τραυματιών πολιτών αλλά και πυροσβεστών από την έκρηξη μετασχηματιστή σε πυλώνα ρεύματος που προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου την περιοχή Χάντινγκτον Μπιτς στην Καλιφόρνια, στο χώρο όπου διεξαγόταν το Oktoberfest, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την στιγμή των εκρήξεων, αλλά και τον πανικό που προκάλεσε όσους βρισκόταν το φεστιβάλ.

Ο πυλώνας που εξερράγη βρισκόταν κοντά σε ένα συγκρότημα καταστημάτων και εστιατορίων, ενώ δίπλα ακριβώς διεξαγόταν το Oktoberfest. Η περιοχή αμέσως βυθίστηκε στο σκοτάδι, εξαιτίας της διακοπής ρεύματος.

BREAKING VIDEO: One of three explosions at Oktoberfest event in Huntington Beach, California pic.twitter.com/kIaNoWBW1k