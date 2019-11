ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κατάστημα Walmart - Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -συμπεριλαμβανομένου και του δράστη- μετά από εισβολή ενόπλου σε πολυκατάστημα της αλυσίδας Walmart στην πόλη Ντάνκαν της Οκλαχόμα. Πρόκειται για την τρίτη ένοπλη επίθεση σε υποκατάστημα της αλυσίδας στις ΗΠΑ, ενώ κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και πανεπιστήμια στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άντρας αφού μπήκε στο κατάστημα στις 9.30 το πρωί (τοπική ώρα), άρχισε να πυροβολεί εναντίον όσων βρίσκονταν στον χώρο, σκοτώνοντας ακαριαία δύο άτομα (έναν άντρα και μία γυναίκα), ενώ στη συνέχεια έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

BREAKING: At least 3 people killed in shooting at Walmart in Duncan, Oklahoma https://t.co/Efbm1y7JDk pic.twitter.com/kI87Jvnema