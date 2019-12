Η Τουρκία κατέθεσε στον ΟΗΕ συντεταγμένες της συμφωνίας με τη Λιβύη

Τις συντεταγμένες της συμφωνίας της με την Λιβύη για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών κατέθεσε η Τουρκία στον ΟΗΕ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu επικαλούμενο πληροφορίες από διπλωματικές πηγές.

«Η Τουρκία κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη το Μνημόνιο Κατανόησης που υπέγραψε με τη Λιβύη για τον καθορισμό των ζωνών της θαλάσσιας δικαιοδοσίας», αναφέρει το Anadolu, το οποίο προσθέτει ότι σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές οι συντεταγμένες της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου στάλθηκαν χτες στον ΟΗΕ, ώστε να καταχωρηθούν, καθώς η συμφωνία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Τουρκίας και τέθηκε σε ισχύ στις 8 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα το Anadolu επισυνάπτει και σχετικό χάρτη:

.#Turkey applies to #UN to register maritime pact with #Libya https://t.co/AIXmqDuZWu pic.twitter.com/I7aGPW4pMw