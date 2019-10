Γιούνκερ: Καμία παράταση στο Brexit - Αυτή η συμφωνία ή τίποτα

Τη θέση ότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση στο Brexit εξέφρασε ο πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Συγκεκριμένα ο Γιουνκέρ απαντώντας σε ερώτηση του Sky News είπε «Αν περάσει η συμφωνία, πέρασε, δεν υπάρχει ανάγκη για παράταση, αυτή είναι η άποψη της βρετανικής κυβέρνησης αλλά και η δική μου».

NEW: "If we have a deal, we have a deal. There is no need for prolongation."



Jean-Claude Juncker rules out another Brexit delay: