Για χτύπημα σε ιρανικές θέσεις στη Συρία κάνουν λόγο MME της Σ. Αραβίας

Θέσεις που σχετίζονται με το Ιράν φέρονται να χτυπήθηκαν από μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα Independent Arabia όπως και το τηλεοπτικό κανάλι Saudi Telegraph 24 κάνουν λόγο για χτυπήματα των Σαουδαραβικών μαχητικών αεροσκαφών σε περιοχή κοντά στα σύνορα Ιράκ - Συρίας όπου βρίσκονταν στρατεύματα σχετιζόμενα με το Ιράν.

Big if true— Saudi Arabia reportedly attacked Iranian bases in eastern Syria, according to Saudi-owned newspaper Independent Arabic (as well as a saudi channel yesterday). The attack took place on Albu Kamal, near the Iraqi border. https://t.co/1meHjbyDUO