Αποδεδειγμένα το Ιράν πίσω από τις επιθέσεις στην Aramco

Η Σαουδική Αραβία κατέδειξε σήμερα το Ιράν ως δράστη των επιθέσεων που έπληξαν τις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, ο εκπρόσωπος τύπου Τουρκι Αλ Μαλίκι παρουσίασε συντρίμμια από τα τρεις πυραύλους οι οποίοι σύμφωνα με το Ριάντ έπληξαν τους στόχους.

