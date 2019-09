Ευρωπαϊκή αναβάθμιση της χώρας μέσω Βρυξελλών

Του Γιάννη Κουτσομύτη

Το γράφημα που προβαλλόταν χθες το μεσημέρι στον τεράστιο τοίχο της αίθουσας συνεντεύξεων Τύπου του κτηρίου Berlaymont στις Βρυξέλλες ανέφερε “Margaritis Schinas – European Commission Vice-President for Protecting our European Way of Life” και τα συναισθήματα που μπορούσε να νιώθει ένας φιλοευρωπαίος Έλληνας ήταν αυτά της χαράς, της υπερηφάνειας, της συγκίνησης αλλά και του δέους.

Σε αυτό ακριβώς το κτήριο που ανακοινωνόταν ότι ένας Έλληνας αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρώτα φορά στα χρονικά, εκεί ακριβώς πριν από τέσσερα χρόνια καταστρωνόταν ένα σχέδιο ανάγκης για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο περιλάμβανε το ξήλωμα όλης της παρουσίας της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την απόλυση του Έλληνα Επιτρόπου, ανθρωπιστική βοήθεια για τον πληθυσμό και άλλα τρομακτικά μέτρα που ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ.

Μέσα σε τέσσερα χρόνια όλο αυτό το οργουελιανό σκηνικό αποτελεί μακρινό παρελθόν και επιστημονική φαντασία και η Ελλάδα συμμετέχει όχι μόνο ως πλήρες μέλος αλλά και με αναβαθμισμένο ρόλο ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους. Φαντάζουν πλέον έως και ειρωνικές οι αναμνήσεις από εκείνες τις ντροπιαστικές ημέρες του Ιουλίου και Αυγούστου του 2015, όταν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον εκβίαζε την ΕΕ για να υπογράψει ένα ελάχιστο δάνειο για τη χώρα μας, που μάλιστα ήταν και πλήρως εγγυημένο, και προσέβαλλε στο παγκόσμιο κοινό την “χρεοκοπημένη Ελλάδα”.

ο ορισμός χθες του Μαργαρίτη Σχοινά ως Αντιπροέδρου για την “Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής” σηματοδοτεί την επάνοδο της Ελλάδας στην ομάδα των σοβαρών ευρωπαϊκών κρατών, από την οποία πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην αποχωρήσει ποτέ ξανά. Και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα να ανατίθεται σε έναν εκπρόσωπο της να διαχειριστεί κάτι εξαιρετικά πολύτιμο για το σύνολο της Ευρώπης, τον τρόπο ζωής και τις ευρωπαϊκές αξίες για τις αξίες και μπορούμε και είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι ως Ευρωπαίοι. Ο Έλληνας Επίτροπος θα έχει υπό την ευθύνη του τους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης, της ενσωμάτωσης των μεταναστών και της προστασίας των ευρωπαϊκών αξιών και κουλτούρας. Πρόκειται προφανώς και για μια πολιτική αναβάθμιση των συγκεκριμένων τομέων της ευρωπαϊκής πολιτικής και το γεγονός ότι αναλαμβάνει αυτό το χαρτοφυλάκιο Έλληνας Επίτροπος σηματοδοτεί και την αυξημένη βαρύτητα που έχει πλέον η χώρα ως “εσχατιά” της Ευρώπης στα σύνορα με την Ασία και το Ισλάμ.

Αυτή όμως η σημαντική αναβάθμιση της χώρας εντός της ΕΕ δεν ήταν ούτε τυχαία και ούτε συμπτωματική. Πέρα από τον κρίσιμο ρόλο που αναγνωρίζεται πλέον εκ των πραγμάτων στην Ελλάδα στους τομείς του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, ήταν οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο που κατέστησαν εφικτή αυτήν την εξέλιξη σε συνδυασμό με την προσωπικότητα του Μαργαρίτη Σχοινά.

Άλλωστε επί πέντε χρόνια βρέθηκε στη στενή ομάδα του Προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ενώ εκτέλεσε τα καθήκοντα του βασικού εκπροσώπου Τύπου της Κομισιόν με τρόπου που του προσέδωσε κύρος και μάλιστα σε όλο το φάσμα των πολιτικών ομάδων. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι καθ' όλο το διάστημα της θητείας του ως εκπρόσωπος δεν μερολήπτησε προκλητικά υπέρ της Ελλάδας, παρότι ο ίδιος βοήθησε καίρια την πατρίδα του σε κρίσιμες στιγμές, ιδιαίτερα στο δραματικό 2015. Είναι επιβεβαιωμένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνυπολόγισε ιδιαίτερα όλα αυτά τα στοιχεία όταν επέλεξε τον Σχοινά για τη θέση του Έλληνα Επιτρόπου στην Κομισιόν.

Δεν είναι επίσης τυχαίο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινήθηκε εξ αργής με το βλέμμα στην Ευρώπη. Είναι ενδεικτικό ότι πέρυσι τον Οκτώβριο ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης κόμματος-μέλους του ΕΛΚ που υποστήριξε την υποψηφιότητα Βέμπερ για τη θέση του Spitzenkandidat στις ευρωεκλογές. Ο σχεδιασμός θόλωσε κάπως για λίγο με την ακύρωση της υποψηφιότητας του Βαυαρού πολιτικού για την Προεδρία της Κομισιόν και την ανάθεση από τους Ευρωπαίους ηγέτες του χρίσματος στην φον ντερ Λάιεν, αλλά σύντομα βρέθηκε κοινός τόπος και με τη Γερμανίδα πολιτικό και έτσι φτάσαμε στο αίσιο χθεσινό αποτέλεσμα.

Με την θέση του Αντιπροέδρου στην Ελλάδα , ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχει και τη δυνατότητα να φέρει σε πέρας την φοβερά απαιτητική και δύσκολη αποστολή της διαχείρισης του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, να δώσει ουσία και αξία στην έννοια του “ευρωπαϊκού τρόπου ζωής” και να διαψεύσει τους δύσπιστους που έσπευσαν ήδη να κριτικάρουν τον νεολογισμό που εισαγάγει η φόν ντερ Λάιεν με το χαρτοφυλάκιο αυτό, κατηγορώντας τη μέλλουσα Πρόεδρο της Κομισιόν ότι υποχωρεί στα αντιευρωπαϊκά πρότυπα που θέλει να επιβάλλει ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν.

Ο ίδιος γνωρίζει τους ευαίσθητους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής και αναμένεται να δώσει μια πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση που θα συνδυάζει και τις διαχρονικές ανθρώπινες αξίες που εισήγαγε πρώτη η Ευρώπη αλλά να χαράξει και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης.

Η Ελλάδα πλέον θα έχει έναν κεντρικό εκπρόσωπο στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης των αποφάσεων και θα μπορεί να συμμετάσχει ενεργά και όχι μόνο παθητικά στη χάραξη των λύσεων που έχει ανάγκη ολόκληρη η Ευρώπη.