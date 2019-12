Κατηγορούμενος για κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση Κογκρέσου

H επιτροπή δικαστικών υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων παρουσίασε όπως αναμενόταν τα δυο άρθρα με τα οποία προτείνεται η παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δίκη στη Γερουσία.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της επιτροπής Τζέρι Νάντλερ δήλωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας», κάτι που σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς αποτελεί λόγο παραπομπής. Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε την εξουσία του για προσωπικούς λόγους αγνοώντας το εθνικό συμφέρον. Αυτό ακριβώς έκανε όταν πίεσε την Ουκρανία να εμπλακεί στις εκλογές του 2020» πρόσθεσε ο Νάντλερ.

Ο Δημοκρατικός Βουλευτής συνέχισε αναφέροντας πως «ο πρόεδρος κατηγορείται για παρεμπόδιση του Κογκρέσου καθώς θεωρεί ότι είναι υπεράνω του νόμου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορείται από τους Δημοκρατικούς ότι έβαλε φρένο στην παράδοση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία με σκοπό να αναγκάσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διεξαγάγει έρευνα εις βάρος του πρώην αντιπροέδρου και πολιτικού αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές του 2020 Τζο Μπάιντεν και του γιου του Χάντερ για διαφθορά.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στην Επιτροπή Δικαιοσύνης να προχωρήσει στη σύνταξη των σχετικών εγγράφων για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου.

«Οι ενέργειες του προέδρου έχουν παραβιάσει κατάφωρα το Σύνταγμα. Δεν μας άφησε άλλη επιλογή» τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, με το οποίο ανακοίνωσε την απόφαση. Τα γεγονότα δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, υπογράμμισε. Αυτά, όπως είπε, αποκαλύπτουν ότι ο πρόεδρος προέβη σε κατάχρηση εξουσίας για προσωπικό πολιτικό όφελος και εις βάρος της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Ντ. Τραμπ: «Γελοίο το κατηγορητήριο των Δημοκρατικών»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα «γελοίο» το κατηγορητήριο που ανακοίνωσαν οι Δημοκρατικοί σε βάρος του, στο πλαίσιο της διαδικασίας παραπομπής του.

«Ο Τζέρι Νάντλερ (ο πρόεδρος της επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων) μόλις είπε ότι εγώ άσκησα πιέσεις στην Ουκρανία με στόχο να παρέμβω στις εκλογές του 2020». Γελοίο, γνωρίζει ότι δεν είναι αλήθεια» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter, όπου κατήγγειλε εκ νέου ένα «κυνήγι μαγισσών».

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!