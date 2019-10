Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Συρία

Έκτακτη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών θα έχει την Πέμπτη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα της Συρίας, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλαν πέντε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συνάντηση ζητήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και το Βέλγιο, μετά την έναρξη της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία.

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Αμελί ντε Μοντσαλίν, είχε προαναγγείλει νωρίτερα πως η Γαλλία και η Βρετανία θα ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία καταλήγουν σε ένα κοινό ανακοινωθέν για την καταδίκη της επίθεσης», ανέφερε η ίδια.

The UN Security Council will discuss the conflict in Syria tomorrow at the request of its European members following Turkey's military operation in the region