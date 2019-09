Δυο ισχυροί σεισμοί 5,6 και 5,3 Ρίχτερ στην Αλβανία - Κατέρρευσαν κτίρια

Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 5,6 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκαν στην Αλβανία με διαφορά λίγων λεπτών. Όπως αναφέρει το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο πρώτος σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα δυτικά από τα Τίρανα. Και ο δεύτερος καταγράφτηκε με το ίδιο σχεδόν επίκεντρο. Αναφορές για ζημιές σε πολλά σπίτια και 25 με 30 άτομα ελαφρά τραυματίες.

Αμέσως μετά ακολούθησε δυνατός μετασεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 26 χιλιομέτρων και επίκεντρο 31 χιλιόμετρα δυτικά από τα Τίρανα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ είκοσι πέντε με τριάντα άτομα τραυματίστηκαν από τις δύο σεισμικές δονήσεις και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία των Τιράνων και του Δυρραχίου.

Από τις σεισμικές δονήσεις έχουν υποστεί ζημιές κτίρια και πολυκατοικίες ενώ από το υπουργείο Εσωτερικών και τους δήμους δίνονται οδηγίες στους κατοίκους και τους ενημερώνουν για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τους καλούν να παραμείνουν έξω από τα σπίτια.

BREAKING NEWS- A 5.1 and 5.6 magnitude quake has struck just off the coast of Albania. First reports are showing severe structural damage. Albanias defence Ministry is calling it the worst quake in 20 years. Back in June 6 large quakes hit Albania in less than 2 hours. #Albania pic.twitter.com/3vsIc0STYp — Disclosure Tv (@DisclosureTv_) September 21, 2019

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα που βρίσκεται στην Γερμανία καθοδόν για την σύνοδο του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη αναμένεται να επιστρέψει στην Αλβανία, αναφέρει ο τύπος.

"Δεν υπάρχουν νεκροί. Έχουμε περισσότερους από 20 ελαφρά τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Τραυματίστηκαν από πτώσεις αντικειμένων ή από σοβάδες ή έπαθαν κρίση πανικού", ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Αλμπάνα Κατζάι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μια ακτίνα τουλάχιστον 250 χιλιομέτρων και ήταν "ο ισχυρότερος των τελευταίων 20-30 ετών στην Αλβανία", σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Μέχρι αργά το απόγευμα, οι κάτοικοι των Τιράνων παρέμεναν στους δρόμους. "Φοβάμαι να επιστρέψω στο σπίτι μου γιατί μετά από έναν τόσο ισχυρό σεισμό μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλοι", είπε μια 50χρονη γυναίκα, η Ντρίτα Λότζα.

Νωρίτερα, έντρομοι οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους, όταν εκδηλώθηκε ο πρώτος σεισμός. Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει η βρετανική Express η σεισμική δόνηση διήρκεσε για περίπου 10 δευτερόλεπτα, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι ήταν εξαιρετικά ισχυρός. Μέχρι αργά το απόγευμα υλικές ζημιές είχαν αναφερθεί σε σπίτια και σε κτίρια. Ακόμα σε πολλές συνοικίες των Τιράνων, αλλά και σε άλλες πόλεις και χωριά, διακόπηκαν η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, ενώ όπως σημείωσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιονίων Νήσων Ανδρέας Ρίζος «η Πυροσβεστική προβαίνει σε ελέγχους στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας και στο βόρειο συγκρότημα του νησιού», για να εντοπιστούν τυχόν ζημιές.

Επίσης ο σεισμός έγινε αισθητός στα Σκόπια αλλά και τις γειτονικές περιοχές της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το faktor.al που δημοσιεύει και τη κάτωθι φωτογραφία, τα συντρίμμια ενός κτιρίου έκοψαν στη μέση δυο αυτοκίνητα που βρισκόταν στην περιοχή.

Επίσης, τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δύο ελαφρά τραυματίες στην κοινότητα Χελμές, όπου κατέρρευσαν δέκα παλιά κτίρια. Πρόκειται για ένα χωριό που απέχει 10 χιλιόμετρα από τα Τίρανα. Ρωγμές έχουν επίσης αναφερθεί σε κτίρια στο λιμάνι του Δυρραχίου.