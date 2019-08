Διάλογο με τους διαδηλωτές ζητά η κυβέρνηση

Την ώρα που η σημερινή διαδήλωση στο Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε σύμφωνα με τους διοργανωτές τα 1,7 εκατομμύρια συμμετεχόντων, η τοπική κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας διάλογο με την προϋπόθεση «να επέλθει ηρεμία».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Hong Kong Free Press η τοπική κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναγνωρίζει ότι «η σημερινή συγκέντρωση στο Βικτόρια Παρκ ήταν ειρηνική και δεν σημειώθηκαν επεισόδια», ενώ καταλήγει τονίζοντας πως «η κυβέρνηση θα επιδιώξει ειλικρινή διάλογο με τους πολίτες με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ηρεμία και ειρήνη».

On the upside, at least the government is now acknowledging there is a need for dialogue and rebuilding social harmony... https://t.co/Jz1J1CoVDu