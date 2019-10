Διαδηλώσεις και σήμερα στο Χονγκ Κονγκ - Πέταξαν μολότοφ στο μετρό

Δυναμικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας υπέρ της δημοκρατίας διοργανώθηκαν και σήμερα στο Χονγκ Κόνγκ, αποτυπώνοντας την οργή κατά της κυβέρνησης, η οποία ανακοίνωσε ότι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ μέσα σε σταθμό του μετρό σήμερα το πρωί, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματίες.

Ο σταθμός Καουλούν Τονγκ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές από την επίθεση, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ. Εκείνη την ώρα εκατοντάδες διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων νεαροί και με μάσκες στο πρόσωπο, πραγματοποιούσαν πορεία και κατευθύνονται σε συνοικία κοντά στο συγκεκριμένο σταθμό.

Το μετρό του Χονγκ Κονγκ έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις διαδηλώσεις, καθώς κάποιοι σταθμοί έχουν πυρποληθεί και υποστεί βανδαλισμούς, ενώ η λειτουργία του δικτύου αποκαταστάθηκε πλήρως χθες αφού είχε μείνει κλειστό για μία εβδομάδα.

Riot police stand guard outside Cheung Sha Wan Government Offices after it was damaged by protesters earlier.



Photo: Stand News. #hongkong #hongkongprotests #antiELAB pic.twitter.com/BWnbi5JCNF