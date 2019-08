Χάος στο Χονγκ Κονγκ- Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις

Στην ακύρωση όλων των αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο του Χονγκ – Κονγκ προχώρησαν οι αρχές της χώρας, καθώς οι διαδηλωτές έχουν καταλάβει και διαδηλώνουν ειρηνικά στον κύριο χώρο του αερολιμένα για τέταρτη ημέρα.

Χιλιάδες διαδηλωτές, οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, έχουν συγκεντρωθεί εκεί για να «υποδέχονται» και να ευαισθητοποιούν τους ξένους επισκέπτες στην κινητοποίησή τους, με τραγούδια, συνθήματα και διανομή φυλλαδίων που εξηγούν το νόημα των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατία.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως 5.000 διαδηλωτές βρίσκονται σήμερα μέσα στο τέρμιναλ.

«Με εξαίρεση τις πτήσεις αναχώρησης για τις οποίες έχει τελειώσει το τσεκ-ιν και τις πτήσεις άφιξης που βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς το Χονγκ Κονγκ, όλες οι άλλες πτήσεις ματαιώθηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αερολιμενική αρχή.

UPDATE: Hong Kong airport cancels all flights for the rest of Monday as protesters stage a sit-in at the terminals pic.twitter.com/9bthwt6vv8