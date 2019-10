Ο Μπ. Τζόνσον θα ζητήσει παράταση αν δεν υπάρξει συμφωνία με την ΕΕ

Την παράταση του Brexit θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με τους Ευρωπαίους, κατά την επερχόμενη σύνοδο στις 17-18 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρουν βρετανικά Μέσα, που επικαλούνται έγγραφα τα οποία κατέθεσε η κυβέρνηση σε δικαστήριο στη Σκωτία, αυτό θα συμβεί μόνο αν δεν υπάρξει συμφωνία στην ευρωπαϊκή σύνοδο.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τζόνσον οφείλει να ζητήσει παράταση από την ΕΕ ως τις 31 Ιανουαρίου του 2020, βάσει του νόμου Μπεν ο οποίος ψηφίστηκε από τη βρετανική βουλή πριν λίγο καιρό, ενάντια στην πρόθεση του πρωθυπουργού να εξέλθει η χώρα με ή χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου 2019.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο σκοτσέζικο δικαστήριο, η κυβέρνηση ανέφερε ότι ο Τζόνσον δέχθηκε πως είναι υποχρεωμένος να αποστείλει επιστολή στην ΕΕ με το αίτημα της καθυστέρησης του Brexit και ότι, εάν δοθεί αναβολή, θα συμφωνήσει και η Βρετανία σε αυτή.

«Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί καμία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται…θα αποστείλει επιστολή με τη μορφή που καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα, όχι αργότερα από την 19η Οκτωβρίου του 2019», ανέφερε το έγγραφο που αναρτήθηκε στο Twitter από τον Τζο Μόγκαμ, δικηγόρο που συμμετέχει στην υπόθεση σε βάρος του Τζόνσον.

The Government is saying that it will send the Benn Act letter and it will not frustrate the Act (i.e. by seeking to persuade a r27 Member State to veto our request for an extension). So what is left of the Prime Minister's promise that we will leave on 31.10? https://t.co/gsJIMEUkV3