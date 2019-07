Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Μπόρις Τζόνσον

Νέος πρόεδρος των Συντηρητικών εξελέγη ο 55χρονος πρώην δήμαρχος του Λονδίνου και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος θα διαδεχθεί και την Τερέζα Μέι στην πρωθυπουργία.

Τα αποτελέσματα ανακοίνωσε η Ντέιμ Σέριλ Γκίλαν μαζί με τον Τσαρλς Γουόκερ, η οποία ευχαρίστησε τα μέλη των Τόρις και την επιτροπή που διοργάνωσε την εκλογική διαδικασία.

Συνολικά από τα 159.320 μέλη του κόμματος η προσέλευση κινήθηκε στο 87,4%. Ο Τζ. Χαντ έλαβε 46.656 ψήφους, ενώ ο Μπόρις Τζόνσον 92.153 ψήφους.

Είναι μεγάλη μου τιμή και προνόμιο, δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον στα πρώτα λεπτά μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος που τον θέτει επικεφαλής στο κόμμα των Τόρις, αλλά και πρωθυπουργό της χώρας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη Μεγάλη Βρετανία. «Θα δραστηριοποιήσουμε τη χώρα. Θα φέρουμε εις πέρας το Brexit στις 31 Οκτωβρίου και θα εκμεταλλευθούμε όλες τις ευκαιρίες που θα φέρει», πρόσθεσε.

Συγχαρητήρια από την Τερέζα Μέι

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches.