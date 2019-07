Απτόητη η Τουρκία: Οι παραδόσεις των S-400 συνεχίζονται κανονικά

Απτόητη συνεχίζει η Άγκυρα την παραλαβή των S-400 παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter ανακοίνωσε ότι το νέο φορτίο του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 έφτασε σήμερα στη γείτονα χώρα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου, «η παράδοση του αντιαεροπορικού συστήματος S-400 συνεχίστηκε σήμερα. Το τέταρτο ρωσικό αεροσκάφος που μετέφερε τμήματα των S-400 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιου Μούρτεντ, έξω από την Άγκυρα».

Delivery of S-400 Long Range Air and Missile Defense Systems resumed today. The fourth Russian plane carrying S-400 parts landed at Mürted Airport outside Ankara. pic.twitter.com/uEBtELKEht