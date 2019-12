WADA: Η Ρωσία αποκλείστηκε από τους Ολυμπιακούς του Τόκιο

Τον τετραετή αποκλεισμό της Ρωσίας από μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών αγώνων του Τόκιο και τους Χειμερινούς του Πεκίνου αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της WADA (Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ) κατόπιν του νέου σοβαρού σκανδάλου ντόπινγκ που ξέσπασε. Την απόφαση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Ρωσικής υπηρεσίας αντιντόπινγκ Γιούρι Γκανούς.

Η βαρύτατη τιμωρία της WADA επιβλήθηκε σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ εξαιτίας του εργαστηρίου αντιντόπινγκ της Μόσχας, το οποίο φέρεται να είχε προχωρήσει στην παραποίηση ή διαγραφή στοιχείων για δείγματα Ρώσων αθλητών από ελέγχους ντόπινγκ.

Στις 23 Σεπτεμβρίου η WADA είχε ξεκινήσει επίσημη έρευνα, δίνοντας διορία τριών εβδομάδων στη Ρωσία, προκειμένου να αντικρούσει εμπεριστατωμένα τις κατηγορίες.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R