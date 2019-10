T. Ερντογάν προς ΕΕ: «Θα ανοίξουμε τις πύλες και θα σας στείλουμε 3,6 εκατ. πρόσφυγες»

Σκληρή γλώσσα και ευθεία απειλή προς την Ευρώπη για το προσφυγικό από τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται η χώρα του για την στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία δήλωσε ότι θα μπορούσε «να ανοίξει τις πύλες και να στείλει 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες».

«Αν επιχειρήσετε να περιγράψετε την επιχείρησή μας προσπάθεια κατάληψης (εδαφών της Συρίας), θα ανοίξουμε τα σύνορα και θα στείλουμε 3,6 εκατ. πρόσφυγες στην Ευρώπη», είπε ο πρόεδρος Ερντογάν.

#BREAKING Turkish President Erdogan: If you try to describe our operation as ‘a push to occupy’, we'II open our borders, send 3.6M refugees to Europe