Ziraat: Η μεγαλύτερη τουρκική τράπεζα επιστρέφει στη Συρία

Ενδιαφέρον για την έναρξη τραπεζικών δραστηριοτήτων στη Συρία έχει εκδηλώσει η τουρκική κρατική τράπεζα Ziraat Bank, σύμφωνα με δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της, Αλπασλάν Τζακάρ, στο Reuters.

Όπως ανέφερε, η Ziraat βρίσκεται σε επαφή με την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και συντονίζοντας τα επόμενα βήματα με τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, η τράπεζα συζητά με συριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την ενίσχυση των σχέσεων ανταποκριτριών τραπεζών και την ανάπτυξη πιθανών συνεργασιών.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, η προσωρινή κυβέρνηση της Συρίας επιχειρεί να αποκαταστήσει τη λειτουργία της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, έπειτα από περίπου 13 χρόνια πολεμικών συγκρούσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία έχει αναδειχθεί στον βασικότερο διεθνή υποστηρικτή της νέας συριακής διοίκησης, ενισχύοντας σταθερά τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τον Τζακάρ, οι πρωτοβουλίες της Ziraat αποσκοπούν στη στήριξη της ανασυγκρότησης του συριακού τραπεζικού τομέα, στην προσαρμογή του στα διεθνή κανονιστικά πρότυπα και στη διευκόλυνση της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, ιδίως μετά την άρση των διεθνών κυρώσεων.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, Αμπντελκαντέρ Χουσρίεχ, δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις αυτές.

Η Ziraat Bank παραμένει η μεγαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας με βάση το ενεργητικό της. Τον Σεπτέμβριο του 2025 τα συνολικά της περιουσιακά στοιχεία ανέρχονταν σε περίπου 7,9 τρισεκατομμύρια τουρκικές λίρες, ή 184 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό της ρόλο στο τουρκικό τραπεζικό σύστημα.