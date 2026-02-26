X. Mεγάλου (Πειραιώς): Ισχυρή πιστωτική επέκταση - Διαχειρίσιμη η ζημιά από τα δάνεια του Ν. Κατσέλη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου επισήμανε στην ενημέρωση αναλυτών ότι η χρονιά σφραγίστηκε από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, την επιστροφή της στεγαστικής πίστης σε θετικό έδαφος, ενώ η διοίκηση ανεβάζει τον πήχη για τη διανομή κερδών στο 55% χάρη στην υπερκάλυψη στόχων και στα καλά οικονομικά αποτελέσματα.

Ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι το αναλυτικό guidance για την περίοδο 2026-2030 θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο, στο Capital Markets Day, στις 5 Μαρτίου, όπου θα υπάρξει και περαιτέρω ανάλυση για ζητήματα όπως τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Σε ερώτηση μάλιστα που τέθηκε από αναλυτές, ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη, τυχόν επίδραση στον ισολογισμό θα περιοριστεί σε ένα ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου δανείων, ύψους 50 εκατ. ευρώ, που υπάγονται στον συγκεκριμένο νόμο.

Αναφορικά με την απόφαση για διανομή στο 55% των κερδών του 2025, τονίστηκε από τον κ. Μεγάλου, ότι η φιλοσοφία της τράπεζας είναι να επιστρέφεται στους μετόχους η αξία των επενδύσεων. Να σημειώσουμε ότι συνολικά, η διανομή από τα κέρδη του 2025 ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ, στέλνοντας σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης προς την αγορά.

Κέρδη και πιστωτική επέκταση

Το 2025 αποτέλεσε για την Τράπεζα Πειραιώς μια χρονιά επιβεβαίωσης της στρατηγικής της, αλλά και αναβάθμισης των φιλοδοξιών της. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,07 δισ. ευρώ, επίπεδο που αντιστοιχεί σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16%, παρά το περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων. Μόνο στο τέταρτο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 250 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της κερδοφορίας σε υψηλή βάση.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,82 ευρώ, μετά την αφαίρεση του κουπονιού των ομολόγων Additional Tier 1, ξεπερνώντας τον στόχο για άνω των 0,80 ευρώ.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 5,92 ευρώ, απορροφώντας την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τη διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ τον Ιούνιο, την ενδιάμεση επαναγορά μετοχών 0,08 ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο και την πληρωμή κουπονιών.

Στο σκέλος της ανάπτυξης του ενεργητικού, η καθαρή πιστωτική επέκταση έφθασε τα 3,9 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον ήδη αναθεωρημένο στόχο για 3,5 δισ. ευρώ. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ανήλθε σε 37,3 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 11% σε ετήσια βάση, με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι η επέκταση προήλθε από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

Οι νέες εκταμιεύσεις προς την ελληνική οικονομία ανήλθαν σε 13,3 δισ. ευρώ, επίδοση-ρεκόρ για την τράπεζα. Από τα 3,8 δισ. ευρώ εκταμιεύσεων του τέταρτου τριμήνου, τα 1,7 δισ. κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, 1,8 δισ. σε μικρές και μεσαίες και περίπου 0,3 δισ. σε ιδιώτες, στοιχείο που αποτυπώνει τη διεύρυνση της πιστωτικής βάσης. Στην ενημέρωση των αναλυτών, ο κ. Μεγάλου χαρακτήρισε τη χρονιά «ορόσημο».

Επιστροφή της στεγαστικής πίστης

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη λιανική τραπεζική, η οποία συνεισέφερε καθαρή πιστωτική επέκταση 300 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 100 εκατ. ευρώ αφορούν καθαρή αύξηση στα στεγαστικά δάνεια, ένδειξη ότι η αγορά κατοικίας ανακάμπτει μετά από πολυετή στασιμότητα.

Το «Σπίτι μου ΙΙ» συγκέντρωσε περισσότερες από 1.500 αιτήσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγους μήνες, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η δυναμική αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2026, καθώς η ζήτηση στηρίζεται τόσο από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων όσο και από τα διαθέσιμα προγράμματα συγχρηματοδότησης.

Παράλληλα, η τράπεζα ενίσχυσε τη συμμετοχή της σε έργα που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, με δάνεια (εκταμιεύσεις και ανεκτέλεστο) 2,7 δισ. ευρώ από το 2023, κινητοποιώντας επενδύσεις άνω των 8 δισ. ευρώ.

Ανθεκτικά έσοδα και ιστορικό υψηλό στις προμήθειες

Σε επίπεδο εσόδων, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 477 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, σηματοδοτώντας ήπια ανάκαμψη μετά τα χαμηλά του προηγούμενου διαστήματος. Σε ετήσια βάση επιτεύχθηκε ο στόχος για 1,9 δισ. ευρώ καθαρών εσόδων από τόκους, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 2,25%.

Ωστόσο, το πιο ηχηρό μήνυμα προέρχεται από τις προμήθειες. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε 206 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση, ενώ στο σύνολο της χρήσης έφθασαν τα 696 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των περίπου 650 εκατ. ευρώ. Οι προμήθειες αντιστοιχούν πλέον στο 26% των καθαρών εσόδων και στο 29% στο τέταρτο τρίμηνο, με τον δείκτη προμηθειών προς ενεργητικό να αγγίζει το 1%, το υψηλότερο επίπεδο της αγοράς.

Η αύξηση προήλθε από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, την επενδυτική τραπεζική και το bankassurance, ενώ για πρώτη φορά συνεισέφερε – έστω και για έναν μήνα – και η Εθνική Ασφαλιστική.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, με τίμημα 0,6 δισ. ευρώ σε μετρητά, αλλάζει το προφίλ του Ομίλου. Η ασφαλιστική διαθέτει 1,9 εκατ. ενεργούς πελάτες, μερίδιο αγοράς 14,2% και μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 835 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 48 εκατ. ευρώ (μη ελεγμένα στοιχεία).

Καταθέσεις, κεφάλαια πελατών και ρευστότητα

Η καταθετική βάση ενισχύθηκε περαιτέρω, με τις καταθέσεις να διαμορφώνονται σε 66,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε 14,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 27% και υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική διαφοροποίησης εσόδων.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 65%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο ιδιαίτερα ισχυρό 216%, επιβεβαιώνοντας την άνετη ρευστότητα του Ομίλου.