Τράπεζες: Οι μέτοχοι πάνε ταμείο – Τι μερίσματα θα δώσουν

Σημαντική αύξηση που αναμένεται να ξεπεράσει το 50% συγκριτικά με το 2024 θα καταγράψουν τα μερίσματα των τραπεζών. Εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν πως τα μερίσματα για τη χρήση του 2025 θα ξεπεράσουν τα 2,2 δισ. ευρώ.

Ήδη οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν δώσει προμέρισμα από τα κέρδη της χρήσης κατά τη διάρκεια του 2025 ύψους 572,8 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι μαζί με την ΤτΕ έδωσαν μέρισμα για τη χρήση του 2024 περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Στην ουσία οι συστημικές τράπεζες, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, θα δώσουν μερίσματα που κινούνται στο 51% επί των καθαρών κερδών χωρίς να υπολογίζονται οι αγορές ιδίων μετοχών. Για φέτος παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως η χρήση του 2026 θα φέρει αύξηση των μερισμάτων κατά 22% συγκριτικά με τη χρήση του 2025, καθώς το 2026 αναμένεται να είναι ένα ακόμα έτος αύξησης των κερδών, της κερδοφορίας και των εσόδων για τις συστημικές τράπεζες.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μοίρασαν μερίσματα για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια το 2024 (κέρδη χρήσης 2023) συνολικού ύψους 820 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη χρήσης του 2024 μοίρασαν εντός του 2025 ποσό 1,23 δισ., συν τα προμερίσματα που έδωσαν το 2025.

Μέχρι τώρα, η καλύτερη επίδοση στα χρονικά του ΧΑ στις χρηματικές διανομές προς τους μετόχους ήταν το 2007, όταν μοιράστηκαν 5,4 δισ. ευρώ, αλλά τότε οι εταιρείες ήταν διπλάσιες σε αριθμό σε σχέση με σήμερα και είχαμε και 12 τράπεζες.

Το 2021 οι χρηματικές διανομές ανήλθαν στα 1,7 δισ. ευρώ, το 2022 στα 2,4 δισ. ευρώ, το 2023 στα 2,9 δισ. ευρώ, το 2024 στα 4,2 δισ. ευρώ και φέτος θα προσεγγίσουν τα 5,8 δισ. ευρώ.

Για τη χρήση του 2025 περισσότερα θα γίνουν γνωστά κατά την ανακοίνωση των μεγεθών του 2025 στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Yπεραπόδοση βλέπουν αναλυτές

UBS, JP Morgan και Euroxx σε πρόσφατες εκθέσεις τους βλέπουν υπεραπόδοση των τραπεζικών μετοχών φέτος.

Η Euroxx αναφέρει ότι συνολικά, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν λόγο P/E 9, δηλαδή ένα discount της τάξης του 15-20% βελτιωμένο έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών τους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρά τα βελτιωμένα μακροοικονομικά στοιχεία και την ισχυρότερη αύξηση των δανείων. Μάλιστα, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή οι υπεραποδόσεις έναντι των ευρωπαϊκών αγορών θα συνεχιστούν.

Κατόπιν τούτων, εκτίμηση της χρηματιστηριακής είναι ότι οι τραπεζικές μετοχές θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν και το 2026. Τα top picks της αποτελούν οι Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσουν τη «μερίδα του λέοντος» από τα κεφάλαια ύψους 962,7 εκατ.δολαρίων τα οποία αναμένεται να εισέλθουν στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, μέσα στο 2026 σύμφωνα με την JP Morgan.

Μάλιστα, μέσα στο τρέχον έτος η Ελλάδα περνάει ξανά το κατώφλι των ανεπτυγμένων αγορών μέσα από τον πιο αυστηρό και αδιαμφισβήτητο μηχανισμό, τους δείκτες STOXX.

Όπως αναφέρει η JP Morgan, η αναβάθμιση του XA αναμένεται κατά το review του Απριλίου και θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο. Οι εισροές ξένων κεφαλαίων, θα προέλθουν, κυρίως, από παθητικά funds, δηλαδή τα ETFs και τα index funds. Και αυτό γιατί οι ξένοι επενδυτές έχουν επιστρέψει στα ελληνικά assets, καθώς η οικονομία της χώρας υπεραποδίδει, χάρη στον υγιή τραπεζικό τομέα αλλά και τα βελτιωμένα δημόσια οικονομικά.