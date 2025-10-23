Τράπεζα της Ιαπωνίας: Βλέπει σημάδια «υπερθέρμανσης» στις αγορές

Η ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά δείχνει τα πρώτα σημάδια «υπερθέρμανσης», σύμφωνα με την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ), η οποία προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική εμπορική πολιτική θα μπορούσε να προκαλέσει απότομες διορθώσεις και να επηρεάσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο δείκτης Nikkei έκλεισε σε ιστορικό υψηλό την Τρίτη, μετά την εκλογική νίκη της Σανάε Τακαΐτσι, υποστηρίκτριας της δημοσιονομικής τόνωσης, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Ο δείκτης έχει ενισχυθεί σχεδόν 24% φέτος.

Η αυξανόμενη παρουσία ξένων hedge funds, που έχουν αυξήσει τη μόχλευση τους στις συναλλαγές ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGB), μπορεί επίσης να ενισχύσει την αστάθεια της αγοράς, σύμφωνα με την ημι-ετήσια έκθεση της BOJ για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

«Σε περίπτωση απρόβλεπτων αλλαγών στο περιβάλλον της αγοράς, οι ταχείες προσαρμογές θέσεων των hedge funds σε συνδυασμό με την απομόχλευση μπορούν να ενισχύσουν την αστάθεια στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Εάν αυτές οι προσαρμογές συμβούν στις αγορές κρατικών ομολόγων, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ιαπωνία», αναφέρει η έκθεση.

Οι αποδόσεις των υπερ-μακροχρόνιων JGB εκτοξεύτηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθώς τα hedge funds πωλούσαν ομόλογα σε απάντηση σε πολιτικές συζητήσεις για μεγάλη δημοσιονομική δαπάνη, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της έκδοσης χρέους.

Παρά τη σταθεροποίηση των αποδόσεων από τότε, ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι το σχέδιο της Τακαΐτσι για ένα σημαντικό πακέτο δαπανών θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα πωλήσεων ομολόγων και αποδυνάμωση του γεν.

Η έκθεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος περιλάμβανε έναν χάρτη θερμότητας (heat map), ο οποίος δείχνει τις χρηματοοικονομικές ανισορροπίες για διάφορες τιμές περιουσιακών στοιχείων και συνθήκες πίστωσης, με το «κόκκινο» να υποδεικνύει υπερθέρμανση.

Ο χάρτης έδειξε «κόκκινο» για τις τιμές των μετοχών, ενώ οι 13 άλλες κατηγορίες ήταν «πράσινες», υποδεικνύοντας καμία σαφή απόκλιση από την τάση.

«Δεδομένου ότι οι ιαπωνικές τράπεζες έχουν ένα ορισμένο ποσό κινδύνου που συνδέεται με τις συμμετοχές τους σε μετοχές, πρέπει να δοθεί στενή προσοχή στις εξελίξεις στις τιμές των επικίνδυνων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών», αναφέρει η έκθεση.

Οι τιμές ακινήτων έχουν επίσης αυξηθεί, ιδιαίτερα στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, εν μέρει λόγω της ζήτησης για επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων επενδυτών.

«Εάν η άποψη των συμμετεχόντων στην αγορά για τη μελλοντική ζήτηση ακινήτων αλλάξει, μπορεί να προκύψει διόρθωση στις τιμές των ακινήτων», σημειώνει η έκθεση.

«Δεδομένου ότι οι εκθέσεις των τραπεζών σε ακίνητα βρίσκονται σε ανοδική τάση, οι εξελίξεις στις αγορές ακινήτων συνεχίζουν να απαιτούν προσοχή».

Ωστόσο, η BOJ τόνισε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ιαπωνίας παραμένει σταθερό, με τις τράπεζες να διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σταθερή χρηματοδότηση για να αντέξουν διάφορες πιέσεις.

Η BOJ παρακολουθεί ενδείξεις χρηματοπιστωτικών ανισορροπιών, όπως φούσκες στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων και υπερβολική επέκταση της πίστωσης, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν χρηματοπιστωτική κρίση. Ενώ οι οικονομικές και πληθωριστικές εξελίξεις καθορίζουν κυρίως τη νομισματική πολιτική, η κεντρική τράπεζα λαμβάνει υπόψη τα ευρήματα σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές ανισορροπίες.

Οι επικριτές επιρρίπτουν την ευθύνη στις παρατεταμένες εξαιρετικά χαμηλές επιτόκια της BOJ και στο αδύναμο γεν, το οποίο καθιστά φθηνότερη τη συμμετοχή ξένων επενδυτών στην Ιαπωνία, για την αύξηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων.

Οι τιμές νέων διαμερισμάτων στη μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο αυξήθηκαν κατά 20,4% κατά μέσο όρο την περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Real Estate Economic Institute.

Η BOJ τερμάτισε πέρυσι το δεκαετές ριζικό πρόγραμμα τόνωσης και αύξησε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια στο 0,5% τον Ιανουάριο, θεωρώντας ότι η Ιαπωνία βρισκόταν στο κατώφλι της βιώσιμης επίτευξης του στόχου πληθωρισμού 2%.

Ωστόσο, ο διοικητής Καζούο Ουέδα έχει τονίσει την ανάγκη προσεκτικής προσέγγισης σε περαιτέρω αυξήσεις, λόγω της αβεβαιότητας για τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στην οικονομία της Ιαπωνίας.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα αναμένουν νέα αύξηση επιτοκίων το τέταρτο τρίμηνο, πιθανώς και από την επόμενη εβδομάδα.