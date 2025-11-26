Τράπεζα Πειραιώς: Στην αγορά η πρώτη λίρα με ελληνικό ιδιόσημο

Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην παρουσίαση ενός νέου επενδυτικού προϊόντος που διαφοροποιείται από όλες τις εκδόσεις χρυσής λίρας της σύγχρονης περιόδου, καθώς φέρει για πρώτη φορά το ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ».

Η έκδοση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το βρετανικό Royal Mint και κυκλοφορεί σε 15.000 τεμάχια, σηματοδοτώντας την επέτειο των 15 ετών συνεργασίας των δύο οργανισμών. Πρόκειται για την πρώτη φορά, στα 534 χρόνια ιστορίας της αγγλικής λίρας, που εμφανίζεται πάνω της η σήμανση ξένης χώρας.

Η παρουσίαση στους δημοσιογράφους έγινε χθες, με την τράπεζα να ανακοινώνει ότι η νέα λίρα θα διατίθεται αποκλειστικά στους πελάτες της, σε τιμή 1.100 ευρώ και σε συσκευασία ασφαλείας με τα λογότυπα των δύο φορέων.

Το προϊόν και τα χαρακτηριστικά του

Η χρυσή λίρα διατηρεί τον παραδοσιακό σχεδιασμό που χαρακτηρίζει τις εκδόσεις του Royal Mint, με την προτομή του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ και τη γνωστή απεικόνιση του έφιππου Αγίου Γεωργίου. Το ιδιόσημο «ΕΛ» προστίθεται ως διακριτικό στοιχείο που σηματοδοτεί την ελληνική ταυτότητα της έκδοσης, ενώ η λίρα είναι καθαρότητας 22 καρατίων. Η συγκεκριμένη σειρά αποτελεί την τελευταία έκδοση σε ροζ χρυσό, γεγονός που ενισχύει τον επετειακό της χαρακτήρα.

Η παραγωγή περιορίζεται αυστηρά στα 15.000 νομίσματα, αριθμός που συμβολίζει την περίοδο συνεργασίας της Πειραιώς με το Royal Mint. Η διάθεσή τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων της τράπεζας και μόνο για πελάτες της Πειραιώς. Ακόμα ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι η συναλλαγή είναι περιορισμένη, ήτοι μία λίρα για κάθε λογαριασμό.

Η θέση της Πειραιώς στην αγορά χρυσού

Η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά επενδυτικού χρυσού για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Διαθέτει χρυσές λίρες και ράβδους, παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης και πιστοποίησης, ενώ προσφέρει και ασφαλείς λύσεις φύλαξης, καλύπτοντας το πλήρες φάσμα αναγκών των ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Η συνεργασία με το Royal Mint έχει καταστήσει την Πειραιώς έναν από τους σημαντικότερους ιδιωτικούς διανομείς χρυσών λιρών στην Ευρώπη. Η νέα επετειακή έκδοση έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά της στην αγορά, δίνοντας στην τράπεζα ένα προϊόν με σαφή διαφοροποίηση σε σχέση με τις κλασικές εκδόσεις.

Ο Nick Bowkett, Global Head of Growth του Royal Mint, υπογράμμισε τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της χρυσής λίρας, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη έκδοση αναδεικνύει τη μακροχρόνια σχέση της Ελλάδας με το νόμισμα και τη στρατηγική συνεργασία με την Πειραιώς. «Η Χρυσή Λίρα είναι το πιο αναγνωρισμένο χρυσό νόμισμα παγκοσμίως», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την επετειακή έκδοση ως αναγνώριση των δεσμών που έχουν αναπτυχθεί.

Από την πλευρά της Πειραιώς, ο επικεφαλής του Piraeus Financial Markets, Αθανάσιος Αρβανίτης, τόνισε ότι το προϊόν αντικατοπτρίζει την εδραίωση της τράπεζας στην αγορά χρυσού και τη σταθερή συνεργασία με το βρετανικό νομισματοκοπείο. Όπως σημείωσε, η λίρα με το «ΕΛ» αποτελεί συνέχιση της στρατηγικής της τράπεζας για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και προϊόντων σε επενδυτές.

Η επενδυτική διάσταση

Παρά τον επετειακό χαρακτήρα της έκδοσης, το προϊόν έχει σαφή επενδυτικά χαρακτηριστικά. Η τιμή της λίρας ως μορφή επενδυτικού χρυσού ακολουθεί τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς πολύτιμων μετάλλων, ενώ οι περιορισμένες σειρές συχνά αποκτούν πρόσθετη αξία.

Η Πειραιώς υποστηρίζει το προϊόν με υφιστάμενες υπηρεσίες φύλαξης και πιστοποίησης, στοιχείο που ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών, ενώ η αποκλειστικότητα διάθεσης στην ελληνική αγορά προσδίδει επιπλέον επίπεδο ελέγχου και ρυθμισμένης διακίνησης.

Σημειωτέον, ότι ο Δημήτρης Μπελούμπασης, Head of Sales, General Manager της Τράπεζας Πειραιώς, ανέφερε ότι η αξία που έχουν οι χρυσές λίρες των ιδιωτών στην Ελλάδα ισοδυναμεί περίπου στο 2-3% των συνολικών καταθέσεων του 2025, ήτοι σε ένα ποσό που φτάνει περίπου τα 5 δισ. ευρώ.

Το Royal Mint και το ιστορικό πλαίσιο

Το Royal Mint αποτελεί έναν από τους παλαιότερους φορείς παραγωγής νομισμάτων στον κόσμο, με ιστορία άνω των 1.100 ετών. Είναι ο μοναδικός παραγωγός των χρυσών λιρών του Ηνωμένου Βασιλείου και διατηρεί διεθνή παρουσία στις αγορές πολύτιμων μετάλλων. Η συνεργασία με την Πειραιώς εντάσσεται στη στρατηγική του για διεύρυνση των διεθνών εκδόσεων και των συνεργασιών σε αγορές με ισχυρή επενδυτική παράδοση στον χρυσό.