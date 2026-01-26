Τράπεζα Πειραιώς: Πώς επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα

Τη διαχρονική στήριξη του πρωτογενούς τομέα από την Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνει η κοινοπραξία που συμμετέχει η τράπεζα (49%) με την Wikifarmer (51%) και η ίδρυση της εταιρείας FarmClick powered by Piraeus and Wikifarmer.

Η εταιρεία με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,876 εκατ. ευρώ έχει ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα. Βασικό αντικείμενο της FarmClick είναι η ανάπτυξη και λειτουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας για την προώθηση και τη μεσίτευση προϊόντων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη γεωργική παραγωγή. Η εταιρεία θα αναλαμβάνει το σύνολο του κύκλου ζωής του λογισμικού, από τη μελέτη και τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις.

Παράλληλα, η FarmClick θα δραστηριοποιείται στην προώθηση και διαμεσολάβηση πώλησης γεωργικών εισροών, όπως σπόροι, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εξοπλισμός και καινοτόμες λύσεις για την αγροτική παραγωγή. Στο επιχειρησιακό της πλάνο περιλαμβάνονται επίσης προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων για γεωργική χρήση, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στην παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα της αγροτικής εκπαίδευσης, μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και στη δημιουργία, διαχείριση και αξιοποίηση βάσεων δεδομένων αγροτικής, γεωργικής και κτηνοτροφικής φύσης. Η FarmClick θα καλύπτει όλο το φάσμα της επεξεργασίας δεδομένων, από τη συλλογή και αποθήκευση έως την ανάλυση και την εξόρυξή τους, παρέχοντας παράλληλα συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη, με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Ηλίας Σούσης και Πρόεδρο τον Γεώργιος Καραμουσαλής. Στο Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης οι Πέτρος Σάγκος, Χάρης Παριανός και Γιάννης Χανιωτάκης, με τα δύο τελευταία μέλη να προέρχονται από την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με το καταστατικό.

Η χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα

Η Τράπεζα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για τον αγροδιατροφικό τομέα, όπως το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB) και το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (με την εγγυοδοσία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων - EIF).Επιπλέον, παρέχει λύσεις για την αγορά γης και εξοπλισμού, καθώς και τη χρηματοδότηση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για αγρότες. Μεταξύ άλλων τα σχετικά τραπεζικά προϊόντα είναι: