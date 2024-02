Τράπεζα Πειραιώς: Νέα υπηρεσία «eΤαμειακή» για τις επιχειρήσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Primer Software, αδειοδοτημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ανακοίνωσαν σήμερα ότι διαθέτουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υπηρεσία «eΤαμειακή», προσφέροντας στην αγορά μία All in One λύση για την ομαλή μετάβαση κάθε επιχείρησης στην υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακής μηχανής και τερματικού POS.

Με την «eΤαμειακή» η Τράπεζα Πειραιώς, σταθερά προσανατολισμένη στη συνεχή διεύρυνση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της, προσφέρει στους πελάτες της νέες δυνατότητες ώστε να προσαρμόσουν άμεσα, απλά και με ασφάλεια τις δραστηριότητές τους στα νέα δεδομένα και τις συνθήκες στην αγορά. Η υπηρεσία αποτελεί την πρώτη, πιστοποιημένη από την ΑΑΔΕ, καινοτόμο λύση και προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης των POS τερματικών σε ταμειακές μηχανές (All in one) με ταυτόχρονη αποδοχή καρτών, χωρίς να απαιτείται άλλο λογισμικό ή πρόσθετος ειδικός εξοπλισμός, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η νέα υπηρεσία «eΤαμειακή» φιλοξενείται ως εφαρμογή στα Android φορητά POS τερματικά, καθώς και στην εφαρμογή SoftPOS της Euronet Merchant Services («epay»), προσφέροντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων απευθείας από το POS της, χωρίς φορολογικό μηχανισμό.

Τα πλεονεκτήματα της «eΤαμειακή»:

Συμβατότητα με τις προδιαγραφές διασύνδεσης των ταμειακών με τα POS βάσει Απόφασης ΑΑΔΕ 1155/2023.

Δυνατότητα διασύνδεσης με ERP της αγοράς για άμεση εκτύπωση της απόδειξης λιανικής -αλλά και τιμολογίου- και αποδοχή κάρτας για την πληρωμή.

Άμεση και αυτόματη αποστολή στον λογιστή της επιχείρησης, όλων των αποδείξεων καθώς και των συνόλων της ημέρας σε μορφή excel, χωρίς την ανάγκη συλλογής πολλαπλών παραστατικών (ΖΗΤΑ).

Υπεραπόσβεση όλων των δαπανών του MyData (παρόχου, λογισμικού και τεχνικού εξοπλισμού) στο 200% για όσους εμπόρους επιλέξουν ως αποκλειστικό τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους την «eΤαμειακή».

Λειτουργία offline της «eΤαμειακή» (χωρίς σύνδεση internet) και δυνατότητα χρήσης barcode scanner.

Δυνατότητα επιδότησης με Voucher στο 100% της δαπάνης της αναβάθμισης (της εφαρμογής eΤαμειακή).

Η εφαρμογή «eΤαμειακή» εγκαθίσταται με ένα απλό download από το Android Store του epay POS.

H λύση «eΤαμειακή» που συνοδεύει προαιρετικά τα POS της epay προσφέρεται αποκλειστικά στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.