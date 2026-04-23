Τράπεζα Κύπρου: Μειώθηκε το ποσοστό της Eaton Vance Management

Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Eaton Vance Management προχώρησε σε μείωση της συμμετοχής του ποσοστού της στην Τράπεζα Κύπρου, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η μεταβολή καταγράφηκε στις 17 Απριλίου 2026, ενώ η επίσημη γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου. Μετά τη συναλλαγή, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Eaton Vance διαμορφώθηκε στο 3,11%, έναντι 3,31% προηγουμένως, παραμένοντας ωστόσο άνω του ορίου του 3%.

Με βάση τα στοιχεία της γνωστοποίησης, η εταιρεία ελέγχει συνολικά 13.547.547 δικαιώματα ψήφου στην Τράπεζα Κύπρου. Από αυτά, τα 335.125 αντιστοιχούν σε άμεση συμμετοχή, ενώ τα υπόλοιπα 13.212.422 προκύπτουν από έμμεση κατοχή.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η Eaton Vance δεν διαθέτει δικαιώματα ψήφου μέσω χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς το σύνολο της συμμετοχής της αφορά μετοχές με πλήρη δικαιώματα ψήφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Κύπρου ανέρχεται σε 435.772.799.