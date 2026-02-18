Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 481 εκατ., μέρισμα 205 εκατ. και ρεκόρ χορηγήσεων

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το 2025, καταγράφοντας υψηλή κερδοφορία και ενίσχυση βασικών μεγεθών.

Ο νέος δανεισμός ανήλθε σε επίπεδα-ρεκόρ, φθάνοντας τα 2 δισ. ευρώ, ενώ η καταθετική βάση διαμορφώθηκε στα 22,2 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 481 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση προτίθεται να διανείμει μέρισμα ύψους 305 εκατ. ευρώ σε μετρητά προς τους μετόχους.

Πιο κάτω κάποια κύρια σημεία:

Σημαντικές επιδόσεις για το 2025

Aκόμη μια ισχυρή χρονιά, όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Ρεκόρ νέων χορηγήσεων

Οι νέες χορηγήσεις €3 δισ., αυξημένες κατά 23% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή για στήριξη των πελατών και της κυπριακής οικονομίας.

Η αύξηση προήλθε κυρίως από εταιρίες και διεθνείς πελάτες.

Τα συνολικά εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα €10.9δισ.



Κέρδη

Κέρδη μετά τη φορολογία €481 εκατ. για το σύνολο του έτους

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €1.10

O δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει χαμηλός στο 37%



Μέρισμα

Μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διανομή προς τους μετόχους, ύψους €305 εκατ.

Αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 70% – στο ανώτερο όριο της Μερισματικής Πολιτικής.

Αύξηση 25% στη συνολική διανομή σε ετήσια βάση

€0.70 ανά κοινή μετοχή

€705 εκατ. σωρευτικές διανομές από το 2022

Αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων

Ισχυρή απόδοση στα ψηφιακά κανάλια, αποδεικνύοντας την επιτυχία των επενδύσεων σε τεχνολογία και στην εμπειρία πελάτη.

504.000 ενεργοί ψηφιακοί χρήστες στο τέλος του 2025

62% αύξηση ετησίως στους λογαριασμούς QuickAccount σε 51.306

33% αύξηση ετησίως στα ψηφιακά δάνεια, στα €195 εκατ.



Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.2%

• Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους 321%. Πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους €9.2 δις

Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα εδώ