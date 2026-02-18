Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 481 εκατ., μέρισμα 205 εκατ. και ρεκόρ χορηγήσεων

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 481 εκατ., μέρισμα 205 εκατ. και ρεκόρ χορηγήσεων

18/02/2026 • 10:03
Τράπεζες
18/02/2026 • 10:03
Τράπεζες

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το 2025, καταγράφοντας υψηλή κερδοφορία και ενίσχυση βασικών μεγεθών.

Ο νέος δανεισμός ανήλθε σε επίπεδα-ρεκόρ, φθάνοντας τα 2 δισ. ευρώ, ενώ η καταθετική βάση διαμορφώθηκε στα 22,2 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 481 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση προτίθεται να διανείμει μέρισμα ύψους 305 εκατ. ευρώ σε μετρητά προς τους μετόχους.

Πιο κάτω κάποια κύρια σημεία:

Σημαντικές επιδόσεις για το 2025

Aκόμη μια ισχυρή χρονιά, όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Ρεκόρ νέων χορηγήσεων

  • Οι νέες χορηγήσεις €3 δισ., αυξημένες κατά 23% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή για στήριξη των πελατών και της κυπριακής οικονομίας.
  • Η αύξηση προήλθε κυρίως από εταιρίες και διεθνείς πελάτες.
  • Τα συνολικά εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα €10.9δισ.
     

Κέρδη

  • Κέρδη μετά τη φορολογία €481 εκατ. για το σύνολο του έτους
  • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €1.10
  • O δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει χαμηλός στο 37%
     

Μέρισμα

  • Μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διανομή προς τους μετόχους, ύψους €305 εκατ.
  • Αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 70% – στο ανώτερο όριο της Μερισματικής  Πολιτικής.
  • Αύξηση 25% στη συνολική διανομή σε ετήσια βάση
  • €0.70 ανά κοινή μετοχή
  • €705 εκατ. σωρευτικές διανομές από το 2022
     Αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων

Ισχυρή απόδοση στα ψηφιακά κανάλια, αποδεικνύοντας την επιτυχία των επενδύσεων σε τεχνολογία και στην εμπειρία πελάτη.

  • 504.000 ενεργοί ψηφιακοί χρήστες στο τέλος του 2025
  • 62% αύξηση ετησίως στους λογαριασμούς QuickAccount σε 51.306
  • 33% αύξηση ετησίως στα ψηφιακά δάνεια, στα €195 εκατ.
     

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

•             Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.2%

•             Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους 321%. Πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους €9.2 δις

Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα εδώ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ