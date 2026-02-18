Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 481 εκατ., μέρισμα 205 εκατ. και ρεκόρ χορηγήσεων

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το 2025, καταγράφοντας υψηλή κερδοφορία και ενίσχυση βασικών μεγεθών.
Ο νέος δανεισμός ανήλθε σε επίπεδα-ρεκόρ, φθάνοντας τα 2 δισ. ευρώ, ενώ η καταθετική βάση διαμορφώθηκε στα 22,2 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 481 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση προτίθεται να διανείμει μέρισμα ύψους 305 εκατ. ευρώ σε μετρητά προς τους μετόχους.
Πιο κάτω κάποια κύρια σημεία:
Σημαντικές επιδόσεις για το 2025
Aκόμη μια ισχυρή χρονιά, όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.
Ρεκόρ νέων χορηγήσεων
- Οι νέες χορηγήσεις €3 δισ., αυξημένες κατά 23% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή για στήριξη των πελατών και της κυπριακής οικονομίας.
- Η αύξηση προήλθε κυρίως από εταιρίες και διεθνείς πελάτες.
- Τα συνολικά εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα €10.9δισ.
Κέρδη
- Κέρδη μετά τη φορολογία €481 εκατ. για το σύνολο του έτους
- Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €1.10
- O δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει χαμηλός στο 37%
Μέρισμα
- Μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διανομή προς τους μετόχους, ύψους €305 εκατ.
- Αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 70% – στο ανώτερο όριο της Μερισματικής Πολιτικής.
- Αύξηση 25% στη συνολική διανομή σε ετήσια βάση
- €0.70 ανά κοινή μετοχή
- €705 εκατ. σωρευτικές διανομές από το 2022
Αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων
Ισχυρή απόδοση στα ψηφιακά κανάλια, αποδεικνύοντας την επιτυχία των επενδύσεων σε τεχνολογία και στην εμπειρία πελάτη.
- 504.000 ενεργοί ψηφιακοί χρήστες στο τέλος του 2025
- 62% αύξηση ετησίως στους λογαριασμούς QuickAccount σε 51.306
- 33% αύξηση ετησίως στα ψηφιακά δάνεια, στα €195 εκατ.
Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού
• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.2%
• Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους 321%. Πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους €9.2 δις
Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα εδώ