Τράπεζα Χανίων: Πρόεδρος ο Μιχάλης Μαρακάκης - Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κυριακής και την εκλογή για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

Όπως ανακοινώθηκε, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος

Γραμματέας Δ.Σ.: Κουλιεράκης Ιωάννης

Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος

Μέλη Δ.Σ.: