Τι θα δείξει το stress test των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών

Το φετινό «στρες τεστ» των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών από τη Fed θα δείξει ότι διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν την όποια νέα αναταραχή προκύψει στον κλάδο. Ωστόσο, οι επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους τους μπορεί να χρειαστεί να μειωθούν ελαφρώς, εκτιμούν οι αναλυτές του κλάδου.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της άσκησης σήμερα. Ο σκοπός του «στρες τεστ» ήταν να εκτιμήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν σε μια σοβαρή «βουτιά» της οικονομίας.

Η ετήσια άσκηση που λάνσαραν οι αρχές στη χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2009 επηρεάζει το σχεδιασμό των τραπεζών για την κεφαλαιακή τους επάρκεια όπως και τα ποσά που μπορούν να επιστρέψουν στους μετόχους τους μέσω μερισμάτων ή επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Το «στρες τεστ» του 2023 ακολουθεί τη φετινή τραπεζική αναστάτωση μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και άλλων δύο πιστωτικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ. Οι τράπεζες αυτές επλήγησαν από τις επιτοκιακές αυξήσεις της Fed με τις μεγάλες λογιστικές ζημιές στα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων να πανικοβάλουν τους καταθέτες τους, προκαλώντας φυγή.

Τα τραπεζικά μεγαθήρια της Wall Street όπως η Citigroup, η Bank of America, η JP Morgan Chase, η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η Wells Fargo συνήθως μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Όμως, με τις ανησυχίες των επενδυτών μετά την πρόσφατη αναταραχή να επιμένουν, οι μικρότερες τράπεζες όπως η Capital One, η U.S. Bancorp και η Citizens θα τραβήξουν επίσης τους προβολείς.

Παρά την πρόσφατη αναταραχή και το γεγονός ότι το φετινό «στρες τεστ» ήταν το δυσκολότερο των τελευταίων ετών, οι αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι οι 23 τράπεζες που έκαναν την άσκηση θα περάσουν το τεστ δείχνοντας ότι διαθέτουν κεφάλαια πάνω από τα ελάχιστα εποπτικά που απαιτούνται.

Η φετινή άσκηση «πυροβολεί» τις τράπεζες με πολλά όπλα και τους επιτρέπει να δείξουν ότι οι μεγαλύτερες μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα από τα δυσκολότερα τεστ μέχρι σήμερα, αναφέρει έκθεση της Wells Fargo.

«Tα μερίσματα των τραπεζών πρέπει να είναι εξασφαλισμένα και θα έχουν επαρκή κεφάλαια για να επιστρέψουν ένα μέρος στους μετόχους τους στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμη και με πιο συγκρατημένο ρυθμό σε σχέση με το παρελθόν» αναφέρουν οι αναλυτές.

Πέρυσι η Fed διαπίστωσε ότι οι τράπεζες θα είχαν συνολικές ζημιές της τάξης των $612 δισ. στο ενδεχόμενο μιας σοβαρής βουτιάς της οικονομίας, αλλά ακόμη και σε ένα τέτοιο σενάριο θα έμεναν με περίπου διπλάσια κεφάλαια από αυτά που απαιτούν οι εποπτικές αρχές.

Το φετινό στρες τεστ είναι ακόμη δυσκολότερο. Το άκρως δυσμενές σενάριο της Fed υποθέτει ότι το ποσοστό ανεργίας εκτινάσσεται κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες, αντί 5,8 ποσοστιαίες μονάδες όπως στο τεστ του 2022. Η άσκηση υποθέτει επίσης πτώση 40% στις τιμές εμπορικών ακινήτων, ανησυχία που είναι εντονότερη φέτος λόγω των άδειων γραφείων που άφησαν πίσω τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19.