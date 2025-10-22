Τι δείχνουν τα μεγέθη της Unicredit

Η Unicredit πέτυχε έσοδα και κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών το τρίτο τρίμηνο με τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας να επιβεβαιώνει τις προοπτικές για τη φετινή χρονιά.

Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,63 δισ. ευρώ για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, πάνω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για κερδοφορία 2,4 δισ. ευρώ.

Στην αύξηση της κερδοφορίας κατά 4,8% από την ίδια περίοδο πέρυσι συνέβαλαν τα χαμηλότερα των αναμενόμενων κόστη, η μείωση των προβλέψεων για δανειακές επισφάλειες και τα μερίσματα από τις στρατηγικές επενδύσεις της τράπεζας.

Τα έσοδα επίσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, ενισχυμένα από τη συμβολή των δραστηριοτήτων trading που υπερδιπλασιάστηκαν από το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Unicredit επιβεβαίωσε τον στόχο για συνολική κερδοφορία 10,5 δισ. ευρώ το 2025.

Οι επιδόσεις της ενισχύουν τον CEO Andrea Orcel μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της Banco BPM στην Ιταλία.

Η τράπεζα βάζει πλώρη για κέρδη άνω των 11 δις ευρώ το 2027, στόχο που θα βοηθήσουν οι συμμετοχές της στην Commerzbank στη Γερμανία και στην Alpha Bank στην Ελλάδα.

Οι συμμετοχές αυτές είναι ένα κομμάτι της στρατηγικής του Orcel ο οποίος ανέλαβε τα ηνία το 2021 μετά από 30ετη καριέρα στο investment banking, έχοντας συμβουλεύσει μερικά από τα μεγαλύτερα τραπεζικά deals στην Ευρώπη.

Ο κύριος στόχος του, οι εξαγορές, δεν έφερε αυτό που ήθελε μέχρι σήμερα λόγω αντίστασης από τις κυβερνήσεις στη Γερμανία και την Ιταλία με αποτέλεσμα ο Orcel να στραφεί στο χτίσιμο συμμετοχών.

Όπως δήλωσε στο CNBC, «έχουμε πλέον επενδύσει 6,5 δισ. ευρώ σε συμμετοχές σε δύο τράπεζες που προσθέτουν ένα δις ευρώ περισσότερο στα αποτελέσματα μας».

H Unicredit προσπάθησε να λάβει μέρος στην τάση συγκεντρωτισμού στον τραπεζικό κλάδο της Ιταλίας με πρόταση εξαγοράς της μικρότερης Banco BPM αλλά εγκατέλειψε την προσπάθεια μετά την αντίσταση της κυβέρνησης στη Ρώμη.

Στα τέσσερα χρόνια από τότε που ανέλαβε τα ηνία της Unicredit, ο Orcel προέβη σε μείωση προσωπικού, έξοδο της τράπεζας από δραστηριότητες χαμηλών επιδόσεων και σε αναδιάταξη με έμφαση στους πιο κερδοφόρους τομείς.

Η μετοχή της Unicredit έχει επταπλασιαστεί από το 2021, επιτρέποντας του να ξεχυθεί για ψώνια καθώς οι τραπεζικές συμφωνίες στην Ευρώπη άναβαν.

Πέρα από τον στόχο κερδοφορίας η Unicredit επιβεβαίωσε το σχέδιο της να επιστρέψει τουλάχιστον 9,5 δις ευρώ στους μετόχους της μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Το διοικητικό της συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για ένα προσωρινό μέρισμα 2,2 δισ. ευρώ που θα πληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου και ένα υπόλοιπο 1,8 δισ. ευρώ από το 2024 για επαναγορά ιδίων μετοχών που θα ξεκινήσει στο τέλος Οκτωβρίου.