tbi bank: Διπλή ενίσχυση στο Εποπτικό Συμβούλιο

Η tbi bank ανακοινώνει την τοποθέτηση δύο νέων μελών στο Εποπτικό της Συμβούλιο (Supervisory Board – SB), ενδυμαμώνοντας τη διοικητική της δομή με υψηλού επιπέδου διεθνή τραπεζική και χρηματοοικονομική εμπειρία.

Συγκεκριμένα, στο Εποπτικό Συμβούλιο εντάσσονται ο Csongor Németh, πρώην Group CEO της Addiko Bank AG, με εκτενή θητεία στους ομίλους Intesa Sanpaolo και GE Money, καθώς και ο Markus Krause, πρώην CRO και CFO της Addiko Bank AG, με σημαντική εμπειρία σε UniCredit, Citibank και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Τα νέα μέλη διαδέχονται τους Gauthier van Weddingen και Kieran Donnelly. Οι αλλαγές έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο.

Μαζί με τον Ariel Hasson, τα νέα μέλη διαμορφώνουν ένα ισχυρό και ισορροπημένο Εποπτικό Συμβούλιο, με βαθιά τεχνογνωσία σε στρατηγική, risk management και διεθνείς τραπεζικές πρακτικές.

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης εξαγοράς της tbi bank από την Advent International, έναν από τους κορυφαίους επενδυτικούς οργανισμούς private equity διεθνώς, με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 100 δισ. δολαρίων, σηματοδοτώντας τη νέα φάση ανάπτυξης της τράπεζας.

Η εκτεταμένη διεθνής εμπειρία και η στρατηγική οπτική των Csongor Németh και Markus Krause αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της tbi bank και στην υλοποίηση των στόχων της.