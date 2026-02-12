Ο σύμβουλος εμπορίου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο, χαρακτήρισε τα επιτόκια 22%-30% που επιβάλλονται στα χρέη πιστωτικών καρτών «εγκληματικά» και δήλωσε: «Τζέιμς Ντάιμον, μείωσε τα γαμημένα επιτόκια των πιστωτικών καρτών σου», σύμφωνα με δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase (JPM), ο Ναβάρο τόνισε στο Bloomberg Radio: «Τζέιμι, μέχρι να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ απόφυγε να σχολιάζεις άλλες δημόσιες πολιτικές».

Τα σχόλια αυτά έρχονται καθώς ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να διαβεβαιώσει τους ψηφοφόρους ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα ζητήματα προσιτότητας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Τον περασμένο μήνα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ετήσιο ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών.

Έκτοτε, πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι τραπεζών έχουν αντιδράσει, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση των επιτοκίων σε τόσο χαμηλά επίπεδα θα έβλαπτε τη διαθεσιμότητα πιστώσεων για καταναλωτές με χαμηλότερο εισόδημα και για άτομα με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Αντ’ αυτού, θα αναγκάζονταν να στραφούν σε πιο ακριβές και λιγότερο αξιόπιστες πηγές πίστωσης, όπως οι δανειστές payday.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της εταιρείας για τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου, ο Ντάιμον δήλωσε ότι ένα τόσο αυστηρό όριο θα τιμωρούσε τους καταναλωτές: «Οι άνθρωποι θα χάσουν την πρόσβαση σε πίστωση σε πολύ, πολύ εκτεταμένη και ευρεία βάση, ειδικά εκείνοι που τη χρειάζονται περισσότερο», είπε.