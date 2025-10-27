Sydbank: Άνοδος 6% μετά την ιστορική τριμερή συγχώνευση με δανικές τράπεζες

Οι μετοχές της Sydbank, μιας από τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της Δανίας, κατέγραψαν άνοδο άνω του 6% τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας συγχώνευσης με την Arbejdernes Landsbank, γνωστή για την εστίασή της σε ιδιώτες πελάτες, και την Vestjysk Bank, κορυφαία περιφερειακή τράπεζα στη δυτική Δανία.

Οι τρεις τράπεζες σχεδιάζουν να συγχωνευθούν υπό την επωνυμία AL Sydbank A/S, με τη Sydbank να παραμένει η νομική οντότητα και τα κεντρικά γραφεία να διατηρούνται στην πόλη Aabenraa.

Τα διοικητικά συμβούλια των Sydbank, Arbejdernes Landsbank και Vestjysk Bank έχουν ομόφωνα προτείνει στους μετόχους να εγκρίνουν τη συγχώνευση στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις που έχουν οριστεί για τις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου.

Εάν εγκριθεί, η συνενωμένη τράπεζα θα κατατάσσεται ανάμεσα στις πέντε μεγαλύτερες της Δανίας, με συνολικά δάνεια 137 δισεκατομμυρίων κορώνες (DKK), καταθέσεις 207 δισεκατομμυρίων DKK και συνολική πιστωτική διαμεσολάβηση 375 δισεκατομμυρίων DKK, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Η AL Sydbank θα λειτουργεί δίκτυο υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις τοπικές κοινότητες. Τα 13 υπάρχοντα τοπικά συμβούλια της Sydbank θα ενισχυθούν με τρία νέα, στη Δυτική Γιουτλάνδη, την Ανατολική Ζηλανδία και ένα που θα εκπροσωπεί τους πρώην μετόχους της Arbejdernes Landsbank.

Η συγχώνευση αναμένεται να δημιουργήσει ετήσιες συνέργειες κόστους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων DKK πριν από φόρους, που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν πλήρως μέσα σε 24 μήνες. Επιπλέον, αναμένονται κεφαλαιακές συνέργειες από τη μείωση των σταθμισμένων κινδύνων κατά 12-18 δισεκατομμύρια DKK εντός περίπου 36 μηνών.

Οι μέτοχοι της Arbejdernes Landsbank θα λάβουν μετοχές AL Sydbank με αναλογία 62,47 προς 1, ενώ οι μειοψηφικοί μέτοχοι της Vestjysk Bank θα λάβουν μετοχές με αναλογία 100,52 προς 1 και μετρητά 1,78 DKK ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας υπεραξία 34,23% σε σχέση με την τιμή της 24ης Οκτωβρίου. Μετά την ολοκλήρωση, οι μέτοχοι της Sydbank θα κατέχουν 57,15%, της Arbejdernes Landsbank 39% και οι μειοψηφικοί της Vestjysk 3,85%.