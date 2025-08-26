Εθνική Ασφαλιστική

Έως τον Νοέμβριο το αργότερο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί πλήρως η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ αργότερα θα κατατεθεί το αίτημα για την αξιοποίηση του «δανέζικου συμβιβασμού». Μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανοίγει ο δρόμος για να δώσουν το πράσινο φως τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και ο SSM.

Ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει η Εθνική Τράπεζα με το 10% που διατηρεί στην ασφαλιστική εταιρεία, κάτι που εξαρτάται και από τη συμφωνία που έχει κάνει με την CVC, με την οποία έχει ένα υπόλοιπο συμφωνίας. Βέβαια, η τράπεζα, όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο CEO Παύλος Μυλωνάς ψάχνει για ευκαιρίες εξαγοράς, οι οποίες όμως θα παράγουν αξία για τους μετόχους. Κάτι που έχει οδηγήσει την αγορά σε μπαράζ φημών για επικείμενη κίνηση στον ασφαλιστικό κλάδο.

Σε κάθε περίπτωση τα οφέλη για τους μετόχους της Πειραιώς είναι σημαντικά. Με βάση την υπόθεση για ετήσια διανομή 50% από τα κέρδη του 2025 και εφεξής, η proforma συνολική κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς εκτιμάται σε περίπου 18,5% για το 2025, ενώ αναμένεται να φθάσει περίπου σε επίπεδο 19,5% έως το 2027 και περίπου 20% έως το 2028.

Η επίπτωση αυτή μεταφράζεται σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με ασφαλές απόθεμα έναντι της σύστασης Πυλώνα 2 περίπου 250 μονάδων βάσης το 2025, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τις 300 μονάδες βάσης ως το 2027 και να προσεγγίσει τις 400 μονάδες βάσης ως το 2028. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, ο δείκτης CET1 της Πειραιώς αναμένεται να διατηρηθεί σε επίπεδο 13% και πάνω.

Η Goldman Sachs σε παλαιότερο report της σημείωνε ότι λαμβάνοντας υπόψη τον αναμενόμενο αντίκτυπο της εξαγοράς περίπου κατά 150 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1, οι προβλέψεις της για τον δείκτη CET1 του Ομίλου θα μειωθούν από 15,6%/16,4%/16,7% το 2025/26/27 σε 14,1%/14,9%/15,2%.

Αυτό θα συνεπαγόταν ένα περιθώριο ασφαλείας στον δείκτη CET1 άνω των 300 μονάδων βάσης σε σχέση με το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο CET1 που έχει ορίσει ο ρυθμιστικός φορέας. Πρόκειται για ένα σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα, ισοδύναμο με €1,1 δισ. κεφαλαίου το 2025. Κατά την άποψη του οίκου αυτά τα κεφαλαιακά αποθέματα θα είναι επαρκή, ώστε η Πειραιώς να διατηρήσει τους δείκτες διανομής μερισμάτων 30%/40%/50%/50% που έχει υπολογίσει για την περίοδο 2024-27.

Σημειώνει επίσης ότι η διαφοροποίηση των ροών εσόδων στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό χώρο θα μπορούσε να επιτρέψει στην Πειραιώς να απελευθερώσει συνέργειες από την πλευρά της διασταυρούμενης αγοράς πελατών, καθώς και από ορισμένες σταθερές και μεταβλητές δαπάνες. Η Goldman διατηρεί τη σύσταση «buy» για την Πειραιώς με 12μηνη τιμή - στόχο της μετοχής βάσει του ROTE/COE στα 5,40 ευρώ.

Ωστόσο, γρίφος παραμένει το εργαλείο του «δανέζικου συμβιβασμού». Ένα σημείο που ξεκλειδώνει αξία για την τράπεζα γιατί μέσω αυτού θα δεσμεύσει λιγότερα αποθέματα για να έχει ως θυγατρική την ασφαλιστική εταιρεία, ενώ εφόσον εγκριθεί η χρήση του θα δεσμεύσει περίπου 200-250 εκατ. ευρώ. Αν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί θα ενισχύσει περαιτέρω το CET1 κεφαλαιακό δείκτη κατά περίπου 50 μονάδες βάσης.

Οι εποπτικές αρχές πρέπει να πειστούν, μεταξύ άλλων, πως η Εθνική Ασφαλιστική λειτουργεί σε μικρότερη αγορά και για αυτό έχει ενεργητικό 4,5 δισ. ευρώ αντί 6 δισ. ευρώ που απαιτεί η ένταξη στον εν λόγω μηχανισμό.