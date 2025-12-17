Πώς το IRIS αλλάζει το τοπίο σε P2P, επαγγελματίες και εμπόριο

Με περισσότερες από 120 εκατ. συναλλαγές και αξία που ξεπερνά τα 11 δισ. ευρώ, το IRIS της ΔΙΑΣ εξελίσσεται στο πιο μαζικό και ταχύτερα αναπτυσσόμενο ελληνικό σύστημα άμεσων πληρωμών. Μάλιστα, από τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων, έως τις πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες, φυσικά καταστήματα και e-shops, το IRIS καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλάζοντας σταδιακά τον χάρτη των ηλεκτρονικών πληρωμών στη χώρα. Όπως επισημαίνει η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., Σταυρούλα Καμπουρίδου, πρόκειται για ένα «καθολικό, αξιόπιστο και ελληνικό προϊόν», το οποίο δεν έρχεται να αντικαταστήσει τις κάρτες, αλλά να τις συμπληρώσει, προσφέροντας άμεση πίστωση, χαμηλότερες προμήθειες και υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Η ΔΙΑΣ και η ωρίμανση των άμεσων πληρωμών

Η ΔΙΑΣ ιδρύθηκε στο τέλος του 2016, ωστόσο η πραγματική της δυναμική άρχισε να αποτυπώνεται από το 2021 και μετά. Σε διάστημα λίγων ετών, η εταιρεία κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν ενιαίο, απλό και εθνικό μηχανισμό άμεσων πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί οριζόντια σε ολόκληρη την αγορά και μέσα από τα ψηφιακά κανάλια όλων των τραπεζών.

Σήμερα, η ΔΙΑΣ έχει διαχειριστεί συνολικά πάνω από μισό δισεκατομμύριο συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω του μισού τρισεκατομμυρίου ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό της ρόλο στο ελληνικό τραπεζικό οικοσύστημα. Στο επίκεντρο αυτής της ανάπτυξης βρίσκεται το IRIS, το οποίο σταδιακά εξελίσσεται στο πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό brand άμεσων πληρωμών.

IRIS P2P: Το πιο μαζικό ελληνικό ψηφιακό προϊόν

Το IRIS P2P, δηλαδή οι άμεσες πληρωμές μεταξύ ιδιωτών, αποτελεί σήμερα το πιο πολυχρησιμοποιημένο ελληνικό ηλεκτρονικό προϊόν στη χώρα. Ο αριθμός των χρηστών έχει φτάσει τα 4,25 εκατ., ενώ σε ημέρες αιχμής οι συναλλαγές αγγίζουν ακόμη και τις 500.000 ημερησίως.

Κατά μέσο όρο, το σύστημα πραγματοποιεί πάνω από 300.000 συναλλαγές την ημέρα, με τον αριθμό των χρηστών να αυξάνεται κατά περίπου 2.300 άτομα ημερησίως. Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο, σύμφωνα με την κ. Καμπουρίδου, είναι ότι δεν παρατηρείται καμία κάμψη στον ρυθμό εγγραφών, γεγονός που υποδηλώνει ότι το IRIS P2P έχει περάσει πλέον από τη φάση της εξοικείωσης στη φάση της καθολικής χρήσης.

IRIS PRO: Άμεσες πληρωμές για ελεύθερους επαγγελματίες

Το IRIS PRO αποτελεί τη φυσική επέκταση του μοντέλου P2P στον κόσμο των ελεύθερων επαγγελματιών. Πρόκειται για την ίδια λογική άμεσης πληρωμής, προσαρμοσμένη στις ανάγκες επαγγελματιών που θέλουν να πληρώνονται χωρίς POS, αποκλειστικά μέσω του κινητού τους.

Σήμερα, το IRIS PRO αριθμεί 582.000 χρήστες και πραγματοποιεί περίπου 15.000 συναλλαγές ημερησίως. Από την αρχή του 2024, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δεχθεί πληρωμές ύψους 170 εκατ. ευρώ μέσω της πλατφόρμας, όταν το 2020 το αντίστοιχο ποσό ήταν μόλις 0,5 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας μια εκρηκτική αύξηση.

Οι κλάδοι που πρωταγωνιστούν στη χρήση του IRIS PRO είναι οι υπηρεσίες υγείας, όπως φυσιοθεραπευτές, οδοντίατροι και δερματολόγοι, οι υπηρεσίες αισθητικής και κομμωτήρια, καθώς και οι μηχανικοί, επιβεβαιώνοντας ότι η άμεση πληρωμή ταιριάζει ιδιαίτερα σε επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών.

IRIS e-commerce

Από την 1η Δεκεμβρίου το προϊόν είναι διαθέσιμο σε 1,2 εκατ. POS πανελλαδικά και σε περίπου 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα. Από την αρχή του έτους, το IRIS e-commerce έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές ύψους 4,5 δισ. ευρώ, με το σύνολο του οικοσυστήματος IRIS να φτάνει τα 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα μισά προέρχονται από το commerce.

Μόνο τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 100.000 συναλλαγές, συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ. Οι πιο «hot» κατηγορίες εμπόρων είναι τα σούπερ μάρκετ, τα εστιατόρια και τα φαρμακεία, ενώ έντονη είναι και η χρήση από στοιχηματικές εταιρείες, καθώς η πληρωμή γίνεται χωρίς καταχώριση στοιχείων κάρτας, μέσω ασφαλούς ανακατεύθυνσης στο mobile banking.

Κόστος, ταχύτητα και ασφάλεια

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του IRIS είναι το κόστος. Οι προμήθειες για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις κυμαίνονται μεταξύ 0,2% και 0,3%, ενώ είναι πλήρως δημοσιευμένες στα sites των τραπεζών και θεωρούνται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλα μέσα πληρωμής.

Παράλληλα, η πίστωση είναι άμεση. Ο επαγγελματίας ή ο έμπορος λαμβάνει τα χρήματα στον λογαριασμό του μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, χωρίς ενδιάμεσες καθυστερήσεις. Σύμφωνα μάλιστα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, οι άμεσες πληρωμές μέσω instant credit transfer θεωρούνται από τις πιο ασφαλείς μορφές συναλλαγών.

Η κ. Καμπουρίδου υπογράμμισε: «Αυτό το προϊόν δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τις κάρτες, αλλά ήρθε για να τις συμπληρώσει. Οι άμεσες πληρωμές λοιπόν ήρθαν να προστεθούν σαν ένα εναλλακτικό μέσο πληρωμής. Να βοηθήσουν τον έμπορο να πάρει ανταγωνιστικότερες τιμές στις προμήθειες, να βοηθήσουν τις τράπεζες να αυξήσουν την κίνηση στα ψηφιακά τους κανάλια. Προσωπικά για εμένα αποτελεί και μία αντίσταση στις ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού που έρχονται να διεκδικήσουν μερίδια στους πελάτες των τραπεζών».

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα μακροοικονομικά στοιχεία. Το τελευταίο 15νθήμερο, πάνω από το 40% των μεταφορών πίστωσης στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μέσω άμεσων πληρωμών, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώνεται στο 26,4%.

Παράλληλα, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι πάνω από το 70% της Gen Z και των Millennials στην Ελλάδα δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούν άμεσες πληρωμές το 2026, έναντι 56% στην Ευρώπη, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η ελληνική αγορά εμφανίζεται ιδιαίτερα ώριμη ψηφιακά.

Στρατηγική και στόχοι 2026-2027

Η εταιρεία, η οποία εποπτεύεται άμεσα από την Τράπεζα της Ελλάδος και έμμεσα από την ΕΚΤ, έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για τη διασύνδεση με το EuroPA.

Στόχος είναι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 να συνδεθεί το IRIS P2P με αντίστοιχα σχήματα σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία και Σκανδιναβικές χώρες, δίνοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής χρημάτων με πάνω από 100 εκατ. Ευρωπαίους πολίτες. Το 2027, η διασύνδεση θα επεκταθεί και στις εμπορικές πληρωμές, επιτρέποντας στους Έλληνες να πληρώνουν στο εξωτερικό, όπως ακριβώς πληρώνουν και στην Ελλάδα.

Παράλληλα, από τις 15 Ιανουαρίου 2026 αυξάνονται τα όρια στο IRIS P2P στα 1.000 ευρώ ημερησίως και 5.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ στο IRIS PRO οι επαγγελματίες θα μπορούν να δέχονται πληρωμές έως 1.000 ευρώ από πολλούς πελάτες τους.