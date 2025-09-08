Πώς η μετοχή της Alpha Bank στηρίζει το ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Τα βλέμματα των διεθνών αναλυτών τραβάει η μετοχή της Alpha Bank, η οποία έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα στο έτος. Όπως επισημαίνεται η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με 1,7% σε ετήσια βάση συμβάλλοντας στην άνοδο του ΧΑ.

«Η Ευρώπη είναι ελκυστική για τους επενδυτές και οι άνθρωποι αρχίζουν να αναζητούν πού υπάρχει αξία στην αγορά», δήλωσε ο Roland Kaloyan στους Financial Times, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών Ευρώπης στη Société Générale. Σε σύγκριση με τους δείκτες της Γερμανίας και της Γαλλίας, οι αγορές μετοχών της Νότιας Ευρώπης διαπραγματεύονται με πολύ χαμηλότερους δείκτες τιμής προς κέρδη, προσφέροντας φθηνότερο σημείο εισόδου στην αναπτυξιακή προοπτική της ηπείρου.

Το δημοσίευμα επισημαίνει πως «τα μέχρι πρότινος παραμελημένα χρηματιστήρια της Νότιας Ευρώπης ξεπερνούν τις υπόλοιπες αγορές της ηπείρου, καθώς οι επενδυτές αναζητούν αξία μέσα σε ένα κλίμα ανανεωμένου ενδιαφέροντος για τα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία - χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους πριν από περισσότερο από δέκα χρόνια - έχουν κινηθεί ταχύτερα από τους μεγαλύτερους δείκτες σε Γερμανία και Γαλλία φέτος, ξεπερνώντας σε απόδοση τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Europe 600».

«Οι οικονομίες του Νότου είναι οι υπεραποδότριες. Ο πυρήνας - Γερμανία και Γαλλία - είναι που υστερεί σε όρους ανάπτυξης ΑΕΠ», τόνισε ο David Zahn, επικεφαλής ευρωπαϊκού σταθερού εισοδήματος στη Franklin Templeton. «Δημοσιονομικά, τα πάνε πολύ καλά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη μείωση των ελλειμμάτων σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του «ό,τι χρειαστεί» πακέτου δημοσιονομικών κινήτρων από τη Γερμανία και η μεγάλη αύξηση των ευρωπαϊκών δαπανών για την άμυνα - σε συνδυασμό με την ανησυχία για το αν ο εμπορικός πόλεμος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα πλήξει τις αποδόσεις στη Wall Street - έχουν οδηγήσει σε κύμα επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη. Ωστόσο, ενώ η Γερμανία υπήρξε ο βασικός καταλύτης, οι κύριοι δείκτες σε Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία έχουν αποδώσει ακόμη καλύτερα από τον γερμανικό Dax φέτος.

Την ίδια στιγμή, η Νότια Ευρώπη απολαμβάνει σχετική πολιτική σταθερότητα, ενώ οι αναταράξεις στη Γαλλία επηρέασαν αρνητικά το χρηματιστήριο τις τελευταίες εβδομάδες. Η κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον François Bayrou αναμένεται ευρέως να καταρρεύσει τη Δευτέρα, μετά την αιφνιδιαστική πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης στα δημοσιονομικά της σχέδια. «Γαλλία δεν αγοράζω», είπε ο George Efstathopoulos, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Fidelity International.

Αντιθέτως, σημείωσε ότι οι επενδύσεις του σε ελληνικές μετοχές τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν «από τις καλύτερες θέσεις μας». «Η Ελλάδα υπήρξε αστέρι της ευρωπαϊκής οικονομίας», πρόσθεσε, ενώ το ελληνικό χρηματιστήριο «έχει καλύτερα θεμελιώδη και φθηνότερες αποτιμήσεις από το υπόλοιπο της Ευρώπης».

Ο Dirk Steffen, επικεφαλής επενδύσεων Ευρώπης στην Deutsche Bank Wealth Management, ανέφερε ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες της Νότιας Ευρώπης είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στις εγχώριες οικονομίες τους, πράγμα που τους προστατεύει σε κάποιο βαθμό από τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών.

«Η έκθεση σε ΗΠΑ και Ασία είναι πολύ πιο έντονη στη Γερμανία», εξήγησε, με τις αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο «να επηρεάζουν κάποιες χώρες πολύ περισσότερο από άλλες». Παράλληλα, πρόσθεσε: «Η Γερμανία είναι πλέον κάπως πιο ακριβή, ενώ οι χώρες του Νότου κινούνται περίπου στα επίπεδα που διαπραγματεύονταν την τελευταία δεκαετία».

Η σύνθεση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών της περιφέρειας έχει επίσης παίξει ρόλο, σύμφωνα με τους επενδυτές. Ο Kaloyan της Société Générale σημείωσε ότι η «μεγάλη εξήγηση» για την υπεραπόδοση είναι η βαριά στάθμιση των χρηματοπιστωτικών εταιρειών στους σχετικά μικρότερους δείκτες της Νότιας Ευρώπης. Ο τραπεζικός κλάδος αντιστοιχεί στο 50% του ιταλικού FTSE MIB και στο 44% του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αντίθετα, οι τράπεζες συνιστούν μόλις 8,6% του Stoxx Europe 600 και 5,4% του γερμανικού Dax.