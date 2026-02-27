Π. Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Σε συζητήσεις για εξαγορά ασφαλιστικής - Αυξάνει τις διανομές στο €1 δισ.

Το 2025 ξεπεράστηκαν οι στόχοι με κέρδη 1,3 δισ. ευρώ, υπέρβαση και ισχυρή πιστωτική επέκταση 3,5 δισ. ευρώ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, ενώ μίλησε για πειθαρχημένη ανάπτυξη και υπογράμμισε, στην ενημέρωση αναλυτών, ότι το 2026 θα είναι για την Εθνική Τράπεζα η χρονιά τέλειων ευκαιριών. Αναφορικά με το bank assurance, σημείωσε ότι θα ειπωθούν περισσότερα σε μερικές εβδομάδες, ενώ «τάραξε» τα νερά με την ανακοίνωση κατανομής επιπλέον 300 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους.

Στην αρχική τοποθέτηση του ο CEO της Εθνικής Τράπεζας ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε περίοδο ενισχυμένων επενδυτικών ροών, με αιχμή το 2026, οπότε κορυφώνονται και οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι υψηλές άμεσες ξένες επενδύσεις, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης των νοικοκυριών δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω τραπεζική διαμεσολάβηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΤΕ εμφανίζεται σε «προνομιακή θέση», αξιοποιώντας τον ισχυρό ισολογισμό και την κεφαλαιακή της υπεροχή για να μετατρέψει τη συγκυρία σε διατηρήσιμη αξία για μετόχους και οικονομία.

Στη συνέχεια ο κ. Μυλωνάς μίλησε για την έξτρα επιβράβευση 300 εκατ. ευρώ, που θα λάβει μορφή buyback και θα ενσωματωθεί στο κανονικό πρόγραμμα επαναγοράς που τρέχει. Με αυτό ουσιαστικά το payout ανέρχεται στο 70%, με συνολική διανομή ύψους 1 δισ. ευρώ. Να σημειώσουμε ότι με αυτά τα 300 εκατ. ευρώ η τράπεζα κατατάσσεται ως η πρώτη σε επίπεδο επιβράβευσης μετόχων. Το 2026 θα δούμε τα κέρδη ανά μετοχή να φτάνουν στα 1,40 ευρώ, από 1,38 το 2025.

Ο κ. Μυλωνάς εξήγησε ότι η πιστωτική επέκταση την επόμενη τριετία θα στηριχθεί στα επιχειρηματικά δάνεια, σε χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη ναυτιλία.

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα

Με καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,5%, πιστωτική επέκταση-ρεκόρ 3,5 δισ. ευρώ και δείκτη CET1 στο 18,8%, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε το 2025 επιβεβαιώνοντας την κεφαλαιακή της υπεροχή και τη στρατηγική της ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον ραγδαίας πτώσης επιτοκίων, θέτοντας παράλληλα τον πήχη ακόμη ψηλότερα για την τριετία 2026-2028. Στην ενημέρωση αναλυτών αναφέρθηκε και ότι ένας βασικός άξονας της στρατηγικής είναι οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές υποδομές και συστήματα ασφάλειας.

Το 2025 η τράπεζα απορρόφησε την πίεση στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα, κατάφερε να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο δανείων κατά 3,5 δισ. ευρώ, να αυξήσει διψήφια τις προμήθειες και να διατηρήσει τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 34%. Την ίδια ώρα, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 18,8%, παρέχοντας σημαντική στρατηγική ευελιξία ενόψει του νέου τριετούς πλάνου 2026-2028.

Ανθεκτική κερδοφορία σε περιβάλλον πτώσης επιτοκίων

Το τέταρτο τρίμηνο ήταν σημείο καμπής, με τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα να αυξάνονται κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, στα 530 εκατ. ευρώ, ένδειξη ότι ο κύκλος ομαλοποίησης έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Καθοριστικό ρόλο στην άμβλυνση των πιέσεων διαδραμάτισαν η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η αποτελεσματική διαχείριση του παθητικού και η αύξηση των τοποθετήσεων σε χρεόγραφα σταθερής απόδοσης, που ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διατηρήθηκε άνω των 280 μονάδων βάσης, επίδοση που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες της αγοράς.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διατήρησαν έντονη δυναμική, αυξανόμενα κατά 10% σε ετήσια βάση, με ιδιαίτερη ώθηση από τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων (+31%) και τα επενδυτικά προϊόντα, όπου καταγράφηκε άνοδος 70%. Οι επιτυχημένες σταυροειδείς πωλήσεις και η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στα αμοιβαία κεφάλαια κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες υπογραμμίζουν τη σταδιακή διαφοροποίηση του εσόδου από καθαρά επιτοκιακή σε περισσότερο προμηθειοκεντρική βάση.

Επιτάχυνση πιστωτικής επέκτασης – Υπέρβαση στόχων

Το 2025 θα μείνει ως χρονιά ισχυρής πιστωτικής δυναμικής, καθώς τα εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε 37 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,5 δισ. ή 10% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Η επιτάχυνση ήταν ιδιαίτερα εμφανής στο τέταρτο τρίμηνο, με αύξηση 2,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας ισχυρή ζήτηση και αποτελεσματική εμπορική στρατηγική. Στην Εταιρική Τραπεζική, τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 13%, με εκταμιεύσεις 7,9 δισ. ευρώ σε κλάδους όπως ενέργεια και ΑΠΕ, τουρισμός, ναυτιλία, μεταποίηση και κατασκευές.

Η Λιανική Τραπεζική συνέβαλε επίσης θετικά, με αύξηση των υπολοίπων μικρών επιχειρήσεων κατά 16% και των καταναλωτικών δανείων κατά 7%, ενώ οι εκταμιεύσεις ενισχύθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι εκταμιεύσεις του έτους διαμορφώθηκαν σε 9,7 δισ. ευρώ, προσεγγίζοντας τα 4 δισ. μόνο στο τελευταίο τρίμηνο.

Πειθαρχία κόστους με επενδυτικό χαρακτήρα

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, στα 949 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τις στρατηγικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία. Παρά την αύξηση, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διατηρήθηκε στο 34%, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού μοντέλου.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System) βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται σε όλο το φάσμα λειτουργιών. Η ψηφιακή βοηθός «Σοφία» αξιοποιείται πλέον ευρέως, ενώ οι ψηφιακοί συνδρομητές ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια, με 3,3 εκατ. ενεργούς χρήστες.

Η επενδυτική αυτή στρατηγική δεν επιβαρύνει δυσανάλογα την αποδοτικότητα. Αντιθέτως, δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω συγκράτηση κόστους μεσοπρόθεσμα, καθώς μεγάλο μέρος των τεχνολογικών δαπανών ολοκληρώνεται εντός της τρέχουσας περιόδου.

Ποιότητα χαρτοφυλακίου και κόστος κινδύνου

Η ισχυρή ανάπτυξη δεν συνοδεύτηκε από επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού. Αντιθέτως, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,4%, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 40 μονάδες βάσης, χαμηλότερα από τον στόχο του έτους.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 16%, στα 151 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις ευνοϊκές τάσεις στο χαρτοφυλάκιο. Τα ποσοστά κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις παραμένουν από τα υψηλότερα στην αγορά, θωρακίζοντας τον ισολογισμό έναντι πιθανών αναταράξεων.

Ισχυρός ισολογισμός και κεφαλαιακή υπεροχή

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 18,8%, ενισχυμένος κατά 50 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, παρά την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τα υψηλά επίπεδα διανομών. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 21,5%, ή 22,7% εάν ληφθεί υπόψη η έκδοση ομολόγου AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2026.

Ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε σε 29,2%, υπερβαίνοντας άνετα την εποπτική απαίτηση 26,7%. Η κεφαλαιακή αυτή υπεροχή παρέχει σημαντική στρατηγική ευελιξία, τόσο για οργανική ανάπτυξη όσο και για υψηλές διανομές προς τους μετόχους.

Στο μέτωπο της ρευστότητας, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, με το κόστος καταθέσεων να παραμένει κάτω από 30 μονάδες βάσης, το χαμηλότερο στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, τα κεφάλαια υπό διαχείριση στη Λιανική ανήλθαν σε 9,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 35%, ενισχύοντας περαιτέρω τα επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Στρατηγική 2026-2028

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει RoTE 17% έως το 2028 και καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 10 δισ. ευρώ στην τριετία. Παράλληλα, αναμένεται διατήρηση της δυναμικής των προμηθειών σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά και σταδιακή αποκλιμάκωση του δείκτη CET1 προς επίπεδα κάτω του 16% στο τέλος της περιόδου, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η κεφαλαιακή επάρκεια.

Η στρατηγική εδράζεται σε τρεις άξονες: επιτάχυνση οργανικής ανάπτυξης, ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού και ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης.