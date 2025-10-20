Οι συστημικές τράπεζες φέρνουν την αποταμίευση στη νέα γενιά

Σήμερα, η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να ενσωματώνουν μηχανισμούς αποταμίευσης και επένδυσης ακόμη και για μικροποσά, ώστε η διαδικασία να μην απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τον πελάτη. Παράλληλα, η χρηματοοικονομική παιδεία των νέων, αν και συχνά περιορισμένη, βελτιώνεται σταδιακά, γεγονός που επιτρέπει στις τράπεζες να προσφέρουν πιο σύνθετα, αλλά φιλικά στη χρήση, προϊόντα.

Η προσπάθεια αυτή δεν είναι μόνο επικοινωνιακή, αλλά αποτελεί στρατηγική επένδυση στο μέλλον. Οι νέοι των 18-30 ετών είναι το κοινό που θα διαμορφώσει την επόμενη γενιά πελατών, εκείνων που θα επιλέγουν προϊόντα με γνώμονα την εμπειρία, την διαφάνεια και την αξία. Όσο οι τράπεζες κατορθώνουν να συνδυάζουν αυτές τις αρχές με καινοτόμα εργαλεία και προσιτές αποταμιευτικές λύσεις, τόσο θα ενισχύεται η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή της νέας γενιάς στο τραπεζικό οικοσύστημα.

Η στρατηγική των συστημικών τραπεζών

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια ολοκληρωμένη στρατηγική γύρω από την αποταμίευση. Κοινός τους στόχος είναι να επανασυνδέσουν τη νέα γενιά με τη λογική της οικονομικής πειθαρχίας και της σταδιακής συσσώρευσης κεφαλαίου, μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, εφαρμογές και προγράμματα που συνδυάζουν την ευκολία με τα προνόμια.

Eurobank: Αποταμίευση μέσα από την καθημερινότητα

Η Eurobank έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην έννοια της «έξυπνης» αποταμίευσης, δημιουργώντας προϊόντα που ενσωματώνουν τη λογική της μικροεπένδυσης στις καθημερινές συναλλαγές. Η υπηρεσία Everyday Invest, γνωστή και ως Everyday Investments for All, είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική καινοτομία της τράπεζας. Μέσα από αυτήν, κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με τη χρεωστική κάρτα της Eurobank στρογγυλοποιείται στο επόμενο ακέραιο ευρώ, και η διαφορά μεταφέρεται αυτόματα σε έναν ειδικό λογαριασμό, ο οποίος επενδύει τα ποσά αυτά σε αμοιβαία κεφάλαια. Έτσι, ο πελάτης δημιουργεί έναν μικρό επενδυτικό «κουμπαρά» χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτεί ή να κάνει ξεχωριστές κινήσεις. Η υπηρεσία παρακολουθείται μέσα από το Eurobank Mobile App, προσφέρει δυνατότητα ρευστοποίησης χωρίς χρεώσεις και επιτρέπει την πλήρη διαχείριση των ποσών.

Η λογική της Eurobank είναι ότι η αποταμίευση δεν πρέπει να είναι μια συνειδητή απόφαση που απαιτεί κόπο, αλλά μια αυτόματη, ευχάριστη και σταδιακή διαδικασία. Μέσω τέτοιων εργαλείων, η τράπεζα προσελκύει το κοινό των 18 έως 30 ετών, που έχει ανάγκη από απλότητα και αμεσότητα, ενώ ταυτόχρονα του προσφέρει μια πρώτη επαφή με τον κόσμο των επενδύσεων.

Παράλληλα, η Eurobank προσφέρει κλασικούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς, όπως τον «Αποταμιεύω» και το «Αποταμιεύω Τώρα», χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης, με δυνατότητα μηνιαίας απόδοσης και συμμετοχή σε προγράμματα επιβράβευσης. Μέσα από αυτούς, η τράπεζα επιχειρεί να συνδυάσει τη σταθερότητα της παραδοσιακής αποταμίευσης με την ελκυστικότητα των νέων ψηφιακών λύσεων.

Τέλος, μην ξεχνάμε τον νέο συνεργάτη της τράπεζας την Plum. Όπου δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε τα χρήματά σας, να αποταμιεύετε με βάση τις ανάγκες σας, και να επενδύετε από μόλις 1 ευρώ. Η Plum είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) στην Ευρώπη. Προσφέρει μια εφαρμογή για αποταμίευση και επενδύσεις, με πάνω από 2 εκατ. χρήστες.

Εθνική Τράπεζα: Το μοντέλο του Next

Η Εθνική Τράπεζα έχει ακολουθήσει μια αντίστοιχη πορεία, επενδύοντας στην απλοποίηση της τραπεζικής εμπειρίας. Μέσα από την εφαρμογή Next App, έχει δημιουργήσει έναν ψηφιακό χώρο που απευθύνεται σε νεότερους πελάτες και επιτρέπει τη δημιουργία λογαριασμού αποταμίευσης εξ ολοκλήρου από το κινητό. Το προϊόν Next Savings Account στοχεύει στους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών και προσφέρει επιτόκιο 2,5% για τα πρώτα 10.000 ευρώ, με μηνιαίο εκτοκισμό της απόδοσης. Για ποσά άνω των 10.000 ευρώ, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 0,5%, επιτρέποντας ωστόσο τη διατήρηση της ευελιξίας του απλού καταθετικού λογαριασμού.

Η τράπεζα συνδυάζει το προϊόν αυτό με τη δυνατότητα χρεωστικής κάρτας και αυτόματης κατάθεσης μισθού, μετατρέποντας τον λογαριασμό σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης της καθημερινότητας. Με τον τρόπο αυτό, η Εθνική επιχειρεί να δημιουργήσει μια ψηφιακή σχέση εμπιστοσύνης με τους νέους, οι οποίοι δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτίμηση στις mobile συναλλαγές.

Η φιλοσοφία της Εθνικής βασίζεται στην ιδέα ότι η αποταμίευση μπορεί να είναι εύκολη και άμεση, αρκεί να συνδυάζεται με τη λειτουργικότητα και την απλότητα. Μέσα από το Next App, η τράπεζα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης κινήσεων, θέσπισης στόχων αποταμίευσης και οπτικής αναπαράστασης της προόδου, κάνοντας τη διαδικασία πιο ελκυστική και κατανοητή για τον χρήστη.

Τράπεζα Πειραιώς: Αποταμίευση και επένδυση σε ένα

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει μακρά παράδοση στην ανάπτυξη προϊόντων που ενθαρρύνουν τη συστηματική αποταμίευση. Ο λογαριασμός ΜΠΟΡΩ Αποταμιευτικός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς επιβραβεύει τη συνέπεια με προνομιακά επιτόκια, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια της αποταμίευσης. Ο πελάτης μπορεί να προγραμματίσει πάγιες καταβολές κάθε μήνα, δημιουργώντας έτσι μια σταθερή συνήθεια αποταμίευσης, χωρίς να χρειάζεται να ασχολείται καθημερινά.

Η Πειραιώς, ωστόσο, έχει επεκταθεί και σε πιο καινοτόμες προτάσεις, όπως το προϊόν 1 Fund, που συνδυάζει καταθέσεις και επενδύσεις. Μέσα από αυτό, ο χρήστης επενδύει κάθε μήνα από 20 έως 1.000 ευρώ στο αμοιβαίο κεφάλαιο Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund, ενώ παράλληλα απολαμβάνει επιτόκιο 3% για τα πρώτα 5.000 ευρώ των καταθέσεών του. Με τον τρόπο αυτό, η τράπεζα προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν να αποταμιεύουν, αλλά και να επενδύουν, χωρίς να απαιτούνται μεγάλα ποσά.

Παράλληλα, η Πειραιώς έχει εισέλθει δυναμικά στο πεδίο των neobanks, λανσάροντας τη Snappi, μια νέα ψηφιακή τράπεζα που απευθύνεται κυρίως σε πελάτες 18 έως 30 ετών. Η Snappi προσφέρει επιτόκιο 3% για καταθέσεις έως 1.000 ευρώ και εμπλουτίζει την εφαρμογή της με προνόμια, συνεργασίες και προγράμματα επιβράβευσης, όπως η συνεργασία με το Public+. Πρόκειται για μια προσπάθεια της Πειραιώς να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα νέας γενιάς, πιο ευέλικτο και πιο κοντά στις συνήθειες των ψηφιακών χρηστών.

Alpha Bank: Έξυπνη αποταμίευση και επενδυτική συνείδηση

Η Alpha Bank προσφέρει διάφορα προϊόντα για νέους, όπως ο λογαριασμός Alpha 1|2|3 για ηλικίες 18-27 ετών, με προνόμια όπως δωρεάν άνοιγμα, επιτόκιο έως 0,25%, και επιλέξιμο φοιτητικό δάνειο για σπουδές. Οι νέοι μπορούν επίσης να αποκτήσουν online μέσω e-Banking διάφορα άλλα προϊόντα, όπως χρεωστικές κάρτες (Enter Visa/Mastercard, Bonus Visa/Mastercard), προπληρωμένες κάρτες (Prepaid Mastercard, Bleep), και πιστωτικές κάρτες (Bonus Mastercard/Visa, Aegean Bonus Visa). Επιπλέον, προσφέρονται και άλλα προϊόντα όπως ο λογαριασμός Alpha Έξυπνη Αποταμίευση, καταναλωτικά δάνεια, και προθεσμιακές καταθέσεις, πολλά από τα οποία μπορούν να αποκτηθούν και online.

Επιπλέον, η Alpha Bank έχει εστιάσει στην έννοια της ευέλικτης αποταμίευσης, προσφέροντας προϊόντα που συνδυάζουν την ασφάλεια της παραδοσιακής κατάθεσης με την ευκαιρία για καλύτερες αποδόσεις. Ο λογαριασμός Alpha Έξυπνη Αποταμίευση επιβραβεύει τη συνέπεια του πελάτη με τόκους επιβράβευσης, ενώ επιτρέπει την αυτόματη μεταφορά ποσών από τον κύριο λογαριασμό σε έναν αποταμιευτικό σε τακτά χρονικά διαστήματα.