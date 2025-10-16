EverydayInvest από την Eurobank: Νέα υπηρεσία επενδύσεων για όλους

Εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα μέσα από το mobile app της Eurobank μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να επενδύει. Από τα ψιλά στα πολλά θα μπορούσε να είναι το σλόγκαν της νέας υπηρεσίας της Τράπεζας, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με αξιοποίηση της διεθνούς τεχνογνωσίας στον τομέα της ψηφιακής αποταμίευσης και απευθύνεται σε όλους τους πελάτες της Τράπεζας.

Πρωτίστως θέλει να ευαισθητοποιήσει τους νέους, τόσο στον θεσμό της αποταμίευσης, όσο και στην έννοια της επένδυσης. Έτσι, όπως είπε και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Ιάκωβος Γιαννακλής μέσω του mobile app και με πολύ απλά βήματα μπορεί ο καθένας να αρχίσει να επενδύει, έστω με μικρά ποσά. «Θέλουμε να κάνουμε την ιδέα της επένδυσης απλή και κατανοητή», είπε χαρακτηριστικά.

«Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι» λέει η ελληνική παροιμία που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στην παρουσίαση της νέα υπηρεσίας Everyday Invest. Ο λόγος απλός, ακόμη και με τα ψιλά μπορεί κάποιος να μπει στην υπηρεσία και όταν μαζεύεται ένα εύλογο ποσό, όπως 10 ευρώ, να αρχίσει να το επενδύει, πάντα με την καθοδήγηση των ειδικών της Eurobank.

Ο κ. Γιαννακλής μίλησε αρχικά για τον ρόλο της αποταμίευσης στην Ελλάδα, καθώς όπως είπε «Αποταμίευση και επενδύσεις είναι δύο έννοιες που πηγαίνουν παράλληλα, αλλά κάπου τέμνονται». Σε έρευνα της Eurobank φαίνεται ότι οι Έλληνες προτιμούν να καταναλώνουν από το να αποταμιεύουν, έτσι διόλου τυχαίο δεν είναι ότι είμαστε ουραγοί στην Ευρωζώνη στην αποταμίευση.

Ο Θεοφάνης Μυλωνάς, Head of Wealth Management, Eurobank & CEO, Eurobank Private Bank Luxembourg είπε ότι το σημαντικότερο πράγμα στις επενδύσεις είναι η πειθαρχία και οι τακτικές καταβολές. Μέσα από το mobileapp ο κόσμος μπορεί εύκολα να κάνει επενδύσεις επεσήμανε λέγοντας «Πρόκειται για το απόλυτο εργαλείο για τις επενδύσεις, γιατί είναι μια υπηρεσία που ακόμη και τα ψιλά μπορούν να επενδυθούν» και πρόσθεσε «Η επένδυση δεν είναι προνόμιο των λίγων όπως πιστεύεται, αλλά δικαίωμα όλων. Σήμερα, οι παγκόσμιες αγορές προσφέρουν ευκαιρίες που δεν περιορίζονται γεωγραφικά ή δημογραφικά. Η πρόκληση είναι να τις κάνουμε προσβάσιμες, κατανοητές και ουσιαστικές για κάθε πολίτη. Η υπηρεσία EverydayInvest είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση — μια λύση που ενσωματώνει την επένδυση στην καθημερινότητα, με απλότητα, διαφάνεια και σαφή στρατηγική στόχευση. Στην Eurobank, πιστεύουμε ότι η οικονομική ενδυνάμωση ξεκινά από την εμπιστοσύνη και χτίζεται με συνέπεια. Και αυτό ακριβώς υπηρετούμε».

Ο Johan Lema, CEO, KBC AM & Chairman of everyoneINVESTED υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις δεν είναι μόνο για τους πλούσιους ή τους ειδικούς, αλλά για όλους, ακόμα και για φοιτητές. «Στην KBC τους δεχόμαστε όλους και θεωρούμε σημαντικό να επενδύουν όλοι και να καταλάβουν ότι επενδύεις στον εαυτό σου και στο μέλλον σου» και επισήμανε: «Με την υπηρεσία EverydayInvest, η Eurobank ενδυναμώνει μια νέα γενιά επενδυτών, προσφέροντάς τους έναν απλό και εύκολο τρόπο να ξεκινήσουν το επενδυτικό τους ταξίδι. Η συνεργασία μας με την Eurobank αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καινοτόμες τράπεζες που προάγουν την οικονομική ένταξη και ευημερία, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις για ευρύτερη συμμετοχή των ιδιωτών στις επενδύσεις.».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που συντόνισε ο κ. Teo Boufis, Founding Account Executive στη DEEL HRIS, πραγματοποιήθηκε θεματική συζήτηση με επίκεντρο τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στον χώρο των επενδύσεων, με έμφαση στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και τις μεταβαλλόμενες επενδυτικές συμπεριφορές. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Γιάννης Σεραφειμίδης, Chief Retail Growth Officer της Eurobank, παρουσίασε τη στρατηγική της Τράπεζας για την εξοικείωση του κοινού με τις επενδύσεις και την ενσωμάτωσή τους στην καθημερινότητά του, όπως αποτυπώνεται μέσα από τις απλές, προσιτές διαδικασίες που εισήγαγε η υπηρεσία EverydayInvest.

O Γιάννης Σεραφειμίδης, τόνισε ότι «χωρίς να έχεις εξιδεικευμένες γνώσεις, αλλά ούτε και να αφιερώνεις πολύ χρόνο, μέσα από το e-banking μπορείς να επιλέξεις το προφίλ που σου ταιριάζει και να χτίσεις το Personal Investment Portfolio» και πρόσθεσε «δίνεις δύναμη στα ψιλά σου και βλέπει να σε μεταμορφώνουν σε έναν επενδυτή».

O Γιώργος Χαλαμανδάρης, Associate Professor in Finance, Head of the Department of Accounting & Finance, Athens University of Economics & Business τόνισε ότι ένα από τα βασικότερα πράγματα στις επενδύσεις είναι να μην υπάρχει φόβος και υπογράμμισε την ανάγκη επενδυτικής παιδείας, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές. Από την άλλη ο Δρ. Αργύριος Βόλης, Επίκουρος καθηγητής χρηματοοικονομικών, Επικεφαλής τμήματος Λογιστικής, Οικονομίας και χρηματοοικονομικών, Deree - The American College of Greece επεσήμανε ότι η νέα γενιά πρέπει να προσέχει από που λαμβάνει πληροφορίες και να μην επηρεάζεται στο θέμα των επενδύσεων από influencers social media.

Ο Dr Jurgen Vandenbroucke, Director of everyoneINVESTED, Expert GM | KBC μέσα από διασραστικά βίντεο παρουσίασε την προσωπικότητα του Έλληνα επενδυτή, όπου ουσιαστικά φάνηκε ότι η πλειοψηφία δεν έχει επενδύσει ποτέ στο παρελθόν (54%), ενώ όσοι θέλουν να το κάνουν θα επέλεγαν σταθερό ποσό και σιγουριά (80%).

Τέλος, η Μαρία Κωλέττα, AGM, Head of Sales, Eurobank Asset Management MFMC εξήγησε με απλά λόγια τι είναι τα αμοιβαία κεφάλαια και πόσο εύκολα με την εμπειρία των ειδικών της Eurobank μπορεί κάποιος να επενδύσει ανάμεσα σε πολλές επενδυτικές επιλογές, ενώ ανέλυσε το Eurobank (LF) FoF Global Medium.

Όλα όσα θέλετε να ξέρερε για το EverydayInvest

Με την υπηρεσία EverydayInvest κάθε συναλλαγή με τη χρεωστική κάρτα σας γίνεται ευκαιρία να επενδύσετε... Αναλυτικότερα το μοτίβο έχει ως εξής: Οι καθημερινές αγορές σας στρογγυλοποιούνται αυτόματα στο επόμενο ευρώ, τα μικροποσά που προκύπτουν επενδύονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο Eurobank LF FoF Global Medium και μπαίνετε στον κόσμο των επενδύσεων χωρίς να αλλάξετε τις συνήθειες σας. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσα από το Eurobank Mobile App και με αυτό τον τρόπο έχετε τον πλήρη έλεγχο της επένδυσής σας από το κινητό σας και μπορείτε να τη ρευστοποιήσετε ολόκληρη ή μέρος της όποια στιγμή θέλετε.

Τα ψιλά από τις καθημερινές συναλλαγές σας συγκεντρώνονται σε ξεχωριστό λογαριασμό και επενδύονται μόλις φτάσουν τα 10€. Η υπηρεσία EverydayInvest στρογγυλοποιεί στο επόμενο ευρώ κάθε αγορά ή πληρωμή που κάνετε με τη χρεωστική κάρτα σας. Για παράδειγμα εάν κάνετε μια αγορά στο σουπερμάρκετ αξίας 32,50€, θα αφαιρεθούν από τον λογαριασμό σας 33€. Τα 0,50€ της στρογγυλοποίησης από την αγορά σας στο σουπερμάρκετ θα μεταφερθούν αυτόματα στον λογαριασμό του EverydayInvest.

Πώς ελέγχετε την επένδυσή σας κάθε στιγμή

Διαχειρίζεστε την επένδυσή σας και βλέπετε το ποσό των στρογγυλοποιήσεων μέσα από το Eurobank Mobile App. Όποια στιγμή θέλετε από το κινητό σας μπορείτε να διακόπτετε τις στρογγυλοποιήσεις και να τις ενεργοποιείτε ξανά δωρεάν. Τα χρήματα που έχετε ήδη επενδύσει δεν επηρεάζονται. Μπορείτε να ρευστοποιείτε χωρίς χρέωση όλη την επένδυσή σας ή μέρος της και να παρακολουθείτε την αξία της επένδυσής σας και την απόδοσή της. Φυσικά έχετε την δυνατότητα να βλέπετε το συνολικό ποσό των στρογγυλοποιήσεων που έχετε συγκεντρώσει και πώς προκύπτει.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πρέπει να είστε πάνω από 18 ετών, φυσικό πρόσωπο και κάτοικος Ελλάδας, με μοναδική φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Επιπλέον χρειάζεται να έχετε στο όνομά σας ενεργή χρεωστική κάρτα Eurobank και να χρησιμοποιείτε το Eurobank Mobile App.