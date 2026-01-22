Ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, αναδεικνύεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg.

Ωστόσο, η ίδια δημοσκόπηση αποτυπώνει μια πιο σύνθετη εικόνα: άλλοι υποψήφιοι κρίνονται καταλληλότεροι με βάση το συνολικό τους προφίλ.

Στην κατάταξη πιθανοτήτων, ο Κνοτ καταλαμβάνει την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, και τον πρόεδρο της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ. Η σειρά αυτή αποτυπώνει τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων ως προς το ποιος συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να επιλεγεί πολιτικά.

Όταν, όμως, το ερώτημα μετατοπίζεται από το «ποιος προηγείται» στο «ποιος είναι καταλληλότερος», το αποτέλεσμα αλλάζει. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα ξεχωρίζουν την Ιζαμπέλ Σνάμπελ ως την υποψήφια με το πληρέστερο σύνολο δεξιοτήτων για να αναλάβει τα ηνία της ΕΚΤ μετά τη λήξη της θητείας της Λαγκάρντ την επόμενη χρονιά. Στη συγκεκριμένη κατάταξη, δεύτερος έρχεται ο δε Κος, με τον Κνοτ να ακολουθεί σε μικρή απόσταση.

Η δημοσκόπηση δημοσιεύεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών στη Φρανκφούρτη. Από τον Ιούνιο, τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ αναλαμβάνει ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βούιτσιτς, εξέλιξη που θεωρείται το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου, διετούς ανασχηματισμού της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η επιλογή Βούιτσιτς, προερχόμενου από την ανατολική Ευρώπη, επαναφέρει τις γεωγραφικές ισορροπίες στο επίκεντρο και αφήνει ανοικτό το πεδίο για υποψηφίους τόσο από τον Βορρά όσο και από τον Νότο να διεκδικήσουν την κορυφαία θέση της Ευρωζώνης.

Όποιος τελικά επιλεγεί, θα κληθεί να ηγηθεί της ΕΚΤ σε ένα περιβάλλον σαφώς πιο ασταθές και απρόβλεπτο, με τις πρόσφατες εξελίξεις να υπογραμμίζουν πόσο εύθραυστοι έχουν γίνει γεωπολιτικοί συσχετισμοί και θεσμικές βεβαιότητες.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα βασικότερα προσόντα για έναν πρόεδρο της ΕΚΤ παραμένουν σταθερά: σπουδές στα οικονομικά και αποδεδειγμένη εμπειρία σε κεντρική τράπεζα.

Υψηλά αξιολογούνται επίσης η θητεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η εμπειρία στη χάραξη νομισματικής πολιτικής και η παρουσία σε πολιτικά ή ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το φύλο κατατάσσεται πλέον χαμηλά στη λίστα των κριτηρίων.