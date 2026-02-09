Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, θα παραιτηθεί τον Ιούνιο, ένα χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του, ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα τη Δευτέρα.

Ο 66χρονος τραπεζίτης ανακοίνωσε την αποχώρησή του σε επιστολή προς το προσωπικό της κεντρικής τράπεζας, αναφέροντας ότι αποχωρεί για να αναλάβει τη διεύθυνση ενός καθολικού ιδρύματος που υποστηρίζει ευάλωτους νέους και οικογένειες.

Η πρόωρη αποχώρησή του δίνει την ευκαιρία στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ορίσει τον διάδοχο του Βιλερουά, ο οποίος πρέπει επίσης να εγκριθεί από τους βουλευτές της οικονομικής επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης.

Εάν είχε ολοκληρώσει την θητεία του που λήγει στα τέλη Οκτωβρίου 2027, ο διάδοχός του θα είχε οριστεί από τον νικητή των προεδρικών εκλογών του Απριλίου 2027, με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν αρκετές πιθανότητες νίκης της ακροδεξιάς.

«Πήρα αυτή την σημαντική απόφαση με φυσικό και ανεξάρτητο τρόπο», δήλωσε ο Βιλερουά στο προσωπικό. «Ο χρόνος από τώρα μέχρι τις αρχές Ιουνίου είναι αρκετός για να οργανώσω την διαδοχή μου με ηρεμία».