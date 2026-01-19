Νέο μέλος στο Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας εκλέγεται ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι κατά την από 19/1/2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη ο κ. Μιχάλης Χαραλαμπίδης ως Μη Εκτελεστικό Μέλος και νέος Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.