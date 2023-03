«Ναι» στη διάσωση της SVB από Βρετανία, διστακτικότητα από ΗΠΑ

Η διάσωση της Silicon Valey Bank είναι το ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους επενδυτές, οι οποίοι εκλιπαρούν για παρέμβαση. Η Βρετανία λαμβάνει έκτακτα μέτρα, τη στιγμή που η Γέλεν διαμηνύει ότι δεν εξετάζεται μία μεγάλη οικονομική διάσωση, ενώ ο Μενέντεζ εμφανίζεται ξεκάθαρα αρνητικός.

Συγκεκριμένα, προθεσμία 24 ωρών δόθηκε στις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της Βρετανίας προκειμένου να διασώσουν από την κατάρρευση την τράπεζα Valley Bank UK (SVB UK), καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας προετοιμάζεται να τη θέσει σε διαδικασία πτώχευσης, όπως μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Τράπεζες όπως, η Barclays PLC και η Lloyds Banking Group συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία, προσέγγισε το διοικητικό συμβούλιο της SVB UK στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκειμένου να διαπιστώσει αν θα μπορούσε να επιτευχθεί μία έκτακτη συμφωνία εξαγοράς, σύμφωνα με το Sky News.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, δήλωσε σήμερα ότι συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές του τραπεζικού τομέα των ΗΠΑ, αντιδρώντας στην κατάρρευση της τράπεζας Silicon Valley Bank (SVB) για την προστασία των καταθετών, δηλώνοντας ωστόσο, ότι δεν εξετάζεται μία μεγάλη οικονομική διάσωση.

«Αφήστε με να ξεκαθαρίσω ότι στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης υπήρξαν επενδυτές και ιδιοκτήτες συστημικών μεγάλων τραπεζών που διασώθηκαν οικονομικά... Οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν έχουν το νόημα ότι δεν θα το ξανακάνουμε αυτό», δήλωσε η Γέλεν στην τηλεοπτική εκπομπή News Sunday Morning του τηλεοπτικού δικτύου CBS.

«Ωστόσο, ανησυχούμε για τους καταθέτες και επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην κάλυψη των αναγκών τους», δήλωσε η Γέλεν.

Αντίθετος στην διάσωση της SVB εμφανίστηκε και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, Ρόμπερτ Μενέντεζ, που είναι μέλος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας.

«Δεν είμαι έτοιμος να τους προσφέρω μία οικονομική διάσωση σε οποιαδήποτε διάσταση μπορώ να φανταστώ», δήλωσε.

Την ίδια ώρα μεγάλα ονόματα της Silicon Valley και του χρηματοπιστωτικού τομέα ζητούν δημοσίως από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πιέσει μια άλλη τράπεζα να αναλάβει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Silicon Valley Bank μετά την πτώχευση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος την Παρασκευή.

Ειδικότερα, ο κεφαλαιούχος επιχειρηματικών μετοχών και πρώην διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας Ντέιβιντ Σακς κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πιέσει μια άλλη τράπεζα να αγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία της SVB, γράφοντας στο Twitter: «Πού είναι ο Πάουελ; Πού είναι η Yellen; Σταματήστε αυτή την κρίση ΤΩΡΑ. Ανακοινώστε ότι όλοι οι καταθέτες θα είναι ασφαλείς. Τοποθετήστε την SVB σε μια τράπεζα του Top 4. Κάντε το αυτό πριν από το άνοιγμα της Δευτέρας, αλλιώς θα υπάρξει μετάδοση και η κρίση θα εξαπλωθεί».

Ο VC Mark Suster συμφώνησε, γράφοντας στο twitter: «Υποψιάζομαι ότι αυτό είναι που δουλεύουν. Περιμένω δηλώσεις μέχρι την Κυριακή. Θα δούμε. Το ελπίζω, αλλιώς η Δευτέρα θα είναι βίαιη».

Ο επενδυτής Bill Ackman διατύπωσε ένα παρόμοιο επιχείρημα σε ένα μακροσκελές tweet, γράφοντας: «Η κυβέρνηση έχει περίπου 48 ώρες για να διορθώσει ένα σύντομα μη αναστρέψιμο λάθος. Επιτρέποντας στην @SVB_Financial να χρεοκοπήσει χωρίς να προστατεύσει όλους τους καταθέτες, ο κόσμος συνειδητοποίησε τι είναι μια ανασφάλιστη κατάθεση - μια μη εξασφαλισμένη μη ρευστοποιήσιμη απαίτηση σε μια χρεοκοπημένη τράπεζα. Αν δεν εξαγοράσει η @jpmorgan @citi ή η @BankofAmerica την SVB πριν από το άνοιγμα της Δευτέρας, μια προοπτική που θεωρώ απίθανη, ή αν δεν εγγυηθεί η κυβέρνηση όλες τις καταθέσεις της SVB, ο γιγαντιαίος ήχος αναρρόφησης που θα ακούσετε θα είναι η απόσυρση ουσιαστικά όλων των ανασφάλιστων καταθέσεων από όλες εκτός από τις "συστημικά σημαντικές τράπεζες" (SIBs)».

The gov’t has about 48 hours to fix a-soon-to-be-irreversible mistake. By allowing @SVB_Financial to fail without protecting all depositors, the world has woken up to what an uninsured deposit is — an unsecured illiquid claim on a failed bank. Absent @jpmorgan @citi or… https://t.co/SqdkFK7Fld