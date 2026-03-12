Μπροστά για την Παιδεία - Η Eurobank βράβευσε τους «Πρώτους των Πρώτων»

H Eurobank, συνεπής στη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει και να αναδεικνύει τους πρωτοπόρους, βράβευσε τους 64 «Πρώτους των Πρώτων» αριστούχους αποφοίτους Λυκείων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι κατέκτησαν την πρώτη θέση στις Εκπαιδευτικές Περιφέρειές τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2024–2025.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, στις 12 Μαρτίου 2026, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Aν. Τασούλα, στο πλαίσιο του προγράμματος Μπροστά για την Παιδεία.

Στιγμιότυπο βράβευσης φοιτητή

Το πρόγραμμα Μπροστά για την Παιδεία, που τελεί υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, ξεκίνησε ως πρωτοβουλία επιβράβευσης της αριστείας και εξελίχθηκε σε ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα. Στα 23 χρόνια υλοποίησής του, η Eurobank έχει βραβεύσει σχεδόν 25.000 αριστούχους μαθητές, επενδύοντας περισσότερα από €21,6 εκατ. στην αναγνώριση της προσπάθειας, της συνέπειας και της προσήλωσης στην επίτευξη στόχων.

Μόνο κατά το σχολικό έτος 2024–2025, η Τράπεζα απένειμε βραβεία σε 939 αριστούχους αποφοίτους από όλα τα Λύκεια της χώρας. Το πρόγραμμα ηθικής και οικονομικής αναγνώρισης Μπροστά για την Παιδεία επιβραβεύει την/τον πρώτη/πρώτο αριστούχο απόφοιτη/ο κάθε ενός από τα 1.830 Λύκεια της χώρας (Γενικά, Επαγγελματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Ιδιωτικά, Ημερήσια, Νυχτερινά κ.λπ.), η/ο οποία/ος συγκέντρωσε το υψηλότερο άθροισμα βαθμών στο σχολείο της/του στην εικοσάβαθμη κλίμακα, στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, εφόσον ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 72 βαθμούς επί συνόλου 80.

Στιγμιότυπο βράβευσης φοιτήτριας

Η απονομή των βραβείων στους «Πρώτους των Πρώτων» πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα, την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργο Π. Ζανιά, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, κ. Φωκίωνα Καραβία. Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τους βραβευθέντες για την εξαιρετική τους επίδοση και επισήμανε: «Αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε λίγα χρόνια μπροστά, ίσως να βλέπαμε μέσα σε ένα νοσοκομείο έναν νέο γιατρό να δίνει μάχη για μια ανθρώπινη ζωή. Σε ένα εργαστήριο έναν επιστήμονα να αναζητά τη λύση σε ένα δύσκολο πρόβλημα. Σε ένα δικαστήριο έναν νέο νομικό να υπερασπίζεται το δίκαιο.

Σε μια τάξη έναν δάσκαλο να μεταδίδει γνώση στην επόμενη γενιά. Και αν κοιτούσαμε λίγο πιο προσεκτικά, ίσως να αναγνωρίζαμε στα πρόσωπά τους κάποιους από εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Γιατί οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά σας από σήμερα δεν αφορούν μόνο τη δική σας προσωπική διαδρομή. Αφορούν και το μέλλον της κοινωνίας μας. Σήμερα τιμώνται οι πρώτοι των πρώτων. Η διάκριση αυτή είναι το αποτέλεσμα κόπου, επιμονής, πειθαρχίας και πίστης σε έναν στόχο. Η γνώση και η αριστεία είναι μια δύναμη που αποκτά νόημα όταν γίνεται προσφορά. Όταν μετατρέπεται σε δημιουργία, σε πρόοδο, σε φροντίδα για τον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Εύχομαι η πορεία σας να συνδυάζει πάντα την επιστημονική αριστεία με το ήθος και την ευθύνη.».

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κ. Τασούλας

Από την πλευρά της Eurobank, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, ανέφερε: «Οι “Πρώτοι των Πρώτων” που τιμούμε σήμερα συμβολίζουν κάτι περισσότερο από μια εξαιρετική επίδοση. Η αριστεία δεν είναι στιγμιαίο αποτέλεσμα, αλλά πορεία που χτίζεται με συνέπεια, πειθαρχία και εσωτερικό κίνητρο για μάθηση. Κάθε διάκριση είναι το αποτύπωμα μιας ουσιαστικής διαδρομής προσωπικής ωρίμανσης και συστηματικής προσπάθειας — στοιχεία που θα συνοδεύουν τους νέους αυτούς ανθρώπους σε κάθε επόμενο βήμα τους. Στη Eurobank θεωρούμε χρέος μας να στεκόμαστε διαχρονικά δίπλα στη νέα γενιά, επενδύοντας στη γνώση ως τον πιο σταθερό πυλώνα κοινωνικής προόδου και βιώσιμης ανάπτυξης και στηρίζοντας έμπρακτα όσους επιλέγουν να προχωρούν μπροστά με αξίες και υπευθυνότητα.».

O Πρόεδρος του Δ.Σ. Eurobank κ. Γ. Ζανιάς

Εκ μέρους των βραβευθέντων, η «Πρώτη των Πρώτων», Αλεξία Βασιλική Μουζάκη, από το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Διονύσου «Ζήνων», η οποία εισήχθη στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με απολυτήριο 19,80 και σύνολο βαθμών 80/80, εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη διάκριση, σημειώνοντας ότι η βράβευση από τη Eurobank, πέρα από την οικονομική της διάσταση, συνιστά ουσιαστική ηθική αναγνώριση, λειτουργώντας ως κίνητρο για τη συνέχιση των σπουδών με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση. «Ως παιδί πολύτεκνης οικογένειας, έμαθα από νωρίς την αξία της συνεργασίας, της επιμονής και της σκληρής δουλειάς», ανέφερε και ευχαρίστησε θερμά για την τιμή και την εμπιστοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η διάκριση αυτή αποτελεί εφαλτήριο μιας νέας διαδρομής με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και προσδοκία.

Η Πρώτη των Πρώτων κα Αλεξία Βασιλική Μουζάκη

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, ο Βοηθός Επίσκοπος και Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κ. Βαρνάβας, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων για θέματα Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, κ. Θωμάς Γεωργιάδης, ο πρώην Υπουργός Παιδείας, κ. Νικόλαος Φίλης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Μιχαήλ Σφακιανάκης, ο Πρύτανης του ALBA, κ. Κώστας Αξαρλόγλου, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Λεωνίδας Δουκάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, κ. Δημήτριος Μπουραντώνης, οι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.κ. Γεώργιος Δουκίδης και Γεώργιος Λεκάκος, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, κ. Ανδρέας Νιγιάννης, η Προϊσταμένη Τμήματος Β’ Μαθητικής Μέριμνας, Σχολικής Ζωής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, κα Αμαλία Αδαμοπούλου, η Γενική Διευθύντρια Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, κα Καλομοίρα Μαρούγκα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Κωσταντίνος Σ. Καψάσκης», κ. Στέφανος Καψάσκης. Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, γονείς και συγγενείς των βραβευθέντων, ενώ τον συντονισμό ανέλαβε ο δημοσιογράφος Ντίνος Σιωμόπουλος.

Ολιστικό πλαίσιο στήριξης της εκπαίδευσης

Η βράβευση «Οι Πρώτοι των Πρώτων» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, ολιστικό πλαίσιο στήριξης της εκπαίδευσης, το οποίο η Eurobank υλοποιεί σταθερά εδώ και 23 χρόνια, θέτοντας τη γνώση και τη νέα γενιά στον πυρήνα της στρατηγικής της.

Με γνώμονα την πρόσβαση σε ένα σύγχρονο και ισότιμο περιβάλλον μάθησης, η Τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», στηρίζοντας - από κοινού με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες - την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Με την αρχική δωρεά των €100 εκατ., ανακαινίστηκαν 430 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων -Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά σχολεία. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για την πρώτη διετία ανέρχεται σε €200 εκατ., ενώ προβλέπεται η συνέχιση του έργου και για την επόμενη περίοδο, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των εργασιών.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιστημονικής εξειδίκευσης και της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την πρακτική εμπειρία και την αγορά εργασίας, η Eurobank υλοποιεί δύο στοχευμένες πρωτοβουλίες:

§ Τη χρηματοδότηση για την οργάνωση και λειτουργία του Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού «Digital Transformation»

Πρόκειται για το Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), το οποίο από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα μετονομαστεί σε «Artificial Intelligence for Digital Transformation». Μέσω του εν λόγω προγράμματος ενισχύεται η εξειδίκευση σε σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών, με αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπλέον, οι 10 απόφοιτοι με την υψηλότερη επίδοση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

§ Τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας mprostagiatinpaideia.gr

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Η πλατφόρμα, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τη Linq (linq.co) με τη χρηματοδότηση της Eurobank, παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας, πιστοποιήσεις σύγχρονων τεχνολογιών και υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έμμισθης Πρακτικής Άσκησης της Τράπεζας διάρκειας δύο μηνών. Η διαδικασία αυτή προσφέρει ουσιαστική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και διευκολύνει τη μετάβαση των συμμετεχόντων από την εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή. Σε διάστημα δύο ετών λειτουργίας, περισσότεροι από 2.400 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα, ενώ το 91% όσων αναζητούν την πρώτη τους εργασία ή πρακτική άσκηση δηλώνει ότι οι υπηρεσίες που έλαβαν συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου τους.